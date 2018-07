Trump advierte a Rohani: «No vuelvas a amenazar a EE UU o sufrirás las consecuencias» Las palabras del magnate neoyorquino han tenido lugar después de que el líder iraní asegurara que «una guerra con Irán es la madre de todas las guerras» EUROPA PRESS Lunes, 23 julio 2018, 08:12

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este domingo a su homólogo iraní, Hasán Rohani, de que «no vuelva a amenazar a Estados Unidos» a menos que quiera enfrentarse a graves consecuencias.

«Nunca jamás amenaces de nuevo a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias como pocos han sufrido a lo largo de la Historia», ha aseverado Trump en su cuenta de Twitter. «Ya no somos un país que no reacciona ante tus palabras demenciales de violencia y muerte. ¡Ten cuidado!», ha añadido el dirigente estadounidense.

Las palabras del magnate neoyorquino han tenido lugar después de que Rohani asegurara que «una guerra con Irán es la madre de todas las guerras». No obstante, el presidente iraní no ha descartado la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Washington. «Señor Trump, no juegue con la cola del león, solo le llevará a lamentarlo», subrayó el presidente de Irán. «No está usted en posición de incitar a la nación iraní contra los intereses y la seguridad de Irán», remachó.

Rohani se ha burlado de la amenaza de Trump de detener las exportaciones de petróleo iraníes y ha destacado que la República Islámica tiene una posición dominante en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz, principal punto de paso del transporte naval de crudo.

Las autoridades iraníes ya han amenazado en anteriores ocasiones con bloquear el Estrecho de Ormuz en respuesta a hostilidades de Estados Unidos.

Por su parte, un alto mando militar iraní ha avisado de que el Gobierno de Trump podría estar preparándose para invadir la República Islámica. «El comportamiento del enemigo es impredecible», ha afirmado el general Mohamad Baqeri, según informa la agencia de noticias iraní Tasnim.