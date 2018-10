Tragedia en India al morir arrolladas casi 60 personas por un tren en una ceremonia R. C. Sábado, 20 octubre 2018, 00:03

nueva delhi. La festividad hindú de Dussehra tiñó ayer de luto a India al morir arrolladas por un tren al menos 58 personas que celebraban la fecha junto a un paso a nivel cercano a la localidad de Amritsar.

Según Rajesh Sharma, jefe de la administración de la subdivisión de la localidad, perteneciente al Estado de Punyab, el accidente dejó también aproximadamente unos 40 heridos y se produjo sobre las siete de la tarde, hora local (mediodía en España), cuando los cientos de asistentes congregados no se percataron de la llegada del convoy.

Un alto funcionario del Departamento de Ferrocarriles Zona Norte indio, que pidió que no trascendiera su identidad, relató que las víctimas «estaban celebrando muy cerca de las vías» uno de los momentos culminantes de la festividad, en la que los devotos queman efigies del demonio Ravana y hacen explotar petardos. Entonces, añadió el alto funcionario, algo sucedió «y algunas personas empezaron a correr por la vía y no se dieron cuenta de la llegada del tren, lo que produjo el accidente», ya que iba a gran velocidad y no le dio tiempo a detenerse.

«Estoy extremadamente triste por el accidente de tren en Amritsar. La tragedia es desgarradora», afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi, que envió, asimismo, sus «más profundas condolencias a los familiares de los que perdieron a sus seres queridos» en el siniestro, que ha causado una gran conmoción en la zona.