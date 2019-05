May y los 'tories' negocian su fecha de salida El principal candidato a suceder a Mary, Boris Johnson. :: ep El calendario sugiere que si la retirada no llega el 10 de junio acabaría derribada por el Gobierno y el grupo parlamentario ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Viernes, 24 mayo 2019, 00:03

Theresa May se reunió ayer con ministros del Gabinete y volverá a entrevistarse hoy con el presidente de la asociación de diputados del grupo parlamentario conservador, sir Graham Brady, en una serie de encuentros que decidirán el plazo y la manera en la que abandona la jefatura del Gobierno. Su supervivencia más allá de la segunda semana de junio parece ahora impensable.

El ministro de Interior, Sajid Javid, mantuvo con May un intercambio «franco» de puntos de vista. Significa en el lenguaje de la diplomacia que las dos partes tienen discrepancias que no se han resuelto. El de Exteriores, Jeremy Hunt, habría pedido a May que renuncie a su empeño de convocar una cuarta votación sobre el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea.

Antes de mantener su encuentro con May, cuyo contenido no trascendió, Hunt afirmó que la primera ministra estará en su puesto el 3 de junio, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una visita de Estado de tres días. El jueves 6 se espera que la jefa del Gobierno acuda a Normandía para la conmemoración del 75 aniversario del desembarco aliado en la II Guerra Mundial.

El Parlamento entra hoy en receso hasta el 3 de junio y, por tanto, la única fecha disponible para la votación del proyecto de ley que traduce el Acuerdo de Retirada a la legislación británica es el viernes 7. May prometió el miércoles que convocaría la votación esa primera semana de junio, aunque sin concretar la fecha. Fue confirmada oficialmente ayer en el Parlamento.

Tras la dimisión, en la noche del miércoles, de Andrea Leadsom, ministra responsable de gestionar la legislación del Ejecutivo en la Cámara de los Comunes, su sustituto temporal, Mark Spencer, anunció la agenda para la primera semana de junio y dijo: «Esperábamos presentar a votación el proyecto de ley el 7, pero en este momento no hemos asegurado un acuerdo a través de los canales habituales».

Los 'canales habituales' es una expresión de la jerga del Parlamento británico que se refiere a las negociaciones de trastienda entre los grupos parlamentarios. Alguna de las formaciones puede estar poniendo obstáculos para la convocatoria de una votación en un viernes, cuando no suelen celebrarse en los Comunes. La tercera votación del Acuerdo de Retirada ya tuvo lugar excepcionalmente en un viernes de marzo.

Debilidad terminal

May anunció el miércoles que publicaría ayer el proyecto de ley, pero no lo hizo. Spencer prometió más información a la vuelta de la vacación. Es un síntoma más de la fragilidad terminal de una primera ministra que ha agotado la paciencia de su partido por las concesiones a laboristas y partidarios de un segundo referéndum para sellar su mandato con la aprobación del proyecto de ley de la marcha de la UE.

No hay seguridad alguna de que pueda convocar la votación y solo un resultado chocante en las elecciones europeas, que se celebraron ayer en Reino Unido y cuyos resultados se conocerán en la noche del domingo, podría causar un cambio de opinión en conservadores y laboristas, que han venido expresando un rechazo mayoritario al compromiso que busca May. Sin ese revulsivo, la suerte de la primera ministra está echada.

Graham Brady, presidente del Comité 1922, llevaría a su encuentro de hoy la exigencia a May de que se comprometa a retirarse el 10 de junio o el organismo que reúne a los diputados 'tories' podría iniciar la reforma de las reglas del grupo parlamentario para permitir otro voto de censura, cinco meses después del que no logró desbancarla en diciembre. Esa presión y la de ministros de su Gabinete podrían coordinarse si May intenta continuar en el cargo.

Un calendario que se inicia con la desbandada de diputados y sigue con su reencuentro en una semana de grandes ceremonias de Estado sugiere que la fecha racional para la marcha de May sería realmente el 10 de junio. Pero los sentimientos de la primera ministra pueden ser otros y quizás sean desvelados después de la reunión de hoy con Brady.