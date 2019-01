Theresa May presenta ante el Parlamento un 'plan b' sin avances ni acuerdos La primera ministra británica, Theresa May, durante su comparecencia de ayer en el Parlamento, en Londres. :: efe La primera ministra británica persiste en reformar al gusto del DUP y de Bruselas el Acuerdo de Salida rechazado ÍÑIGO GURRUCHAGA Martes, 22 enero 2019, 00:03

londres. Theresa May insistió ayer en la Cámara de los Comunes en que seguirá negociando con la Unión Europea cambios en la salvaguarda irlandesa incluida en el Acuerdo de Salida para presentarlo de nuevo a la votación del Parlamento, que lo rechazó de manera aplastante el pasado martes. El 'plan b' que se esperaba de la primera ministra es idéntico al original.

En su balance del resultado de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con políticos de la oposición, excepto con el líder laborista, Jeremy Corbyn, que rehusó el encuentro, May ofreció en su declaración parlamentaria un guión con seis puntos, cuyos dos primeros son que no se puede descartar una salida sin acuerdo sin frustrar también el 'Brexit' y que un segundo referéndum es impopular y «dañaría la cohesión social por minar la fe en nuestra democracia».

Librada de las principales reivindicaciones de la oposición, prometió que responderá a la queja sobre la falta de «flexibilidad e inclusión» en la negociación del Acuerdo, cambiando su manera de dirigir la política del país cuando se negocie la futura relación comercial, una vez que se apruebe el Acuerdo de Salida. Incluirá entonces a parlamentarios, empresarios, expertos...

La laborista Yvette Cooper, que promueve con otros una enmienda que persigue que una mayoría del Parlamento se pronuncie en favor de extender el Artículo 50 si al final de febrero no hay un acuerdo, preguntó a May cómo puede alguien fiarse de sus promesas de más participación en el futuro cuando no ofrece ahora al Parlamento votaciones para medir el grado de apoyo de diferentes planes.

Para hacer el Acuerdo de Salida más digerible para algunos diputados laboristas, May se comprometió a buscar una garantía al Parlamento de que no se reducirán salarios o protecciones del medio ambiente para competir con la UE y en otros mercados. Sugirió que apoyará la consideración de las normas laborales o medioambientales que adopte en el futuro la UE en los Comunes, gobernados por la mayoría del momento.

Diálogo circular

Tras descartes y promesas sobre el futuro, May precisó el horizonte inmediato. Hablará con los miembros del Partido Democrático Unionista (DUP) para buscar un entendimiento sobre la salvaguarda irlandesa, incluida en el Acuerdo para evitar la extensión de controles en la frontera en Irlanda, y luego negociará con Bruselas alguna modificación que refleje este diálogo con los unionistas.

Es el cuento de nunca acabar. May insistió en que los dos recelos principales al 'backstop', a la creación de una unión aduanera con regulaciones añadidas del mercado común en Irlanda del Norte, son el de ser «atrapados de manera permanente» y «el impacto potencial» en la unidad constitucional de Reino Unido.

Dublín negó el domingo la posibilidad de negociar un tratado bilateral con Londres. El negociador de la UE, Michel Barnier, recordó ayer que se negocia en un solo foro, como hasta ahora. Nigel Dodds, del DUP, felicitó a May por el espíritu de entendimiento que ha mantenido estos días y le deseó suerte en el logro de los cambios 'legales' necesarios en el Acuerdo. Boris Johnson, aspirante perpetuo al liderazgo, le animó también a lograr cambios 'legales'. May, tras repetir todo lo ya conocido, se comprometió a negociar los cambios 'necesarios', pero no mencionó que han de tener fuerza legal. Es el diálogo circular de las últimas semanas.

Corbyn calificó la apertura de May como una «farsa de relaciones públicas». Denunció a la primera ministra por no ofrecer «flexibilidad y negociación» y por hallarse «en fase de profunda negación» sobre el tamaño de su derrota. Pero la primera ministra someterá a votación, el 29, una declaración más detallada, un 'Plan B +'. Al que parlamentarios opuestos a la marcha abrupta o al 'Brexit' presentarán enmiendas para elevar el rol del Parlamento.