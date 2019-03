Tercera votación del Acuerdo de May Un activista impaciente a favor del 'brexit' se manifiesta frente al edificio del Parlamento británico en Londres. :: tolga akmen/ afp La 'premier' afronta el definitivo asalto para cumplir con lo pactado con la UE y lograr una prórroga larga o quizá forzar unas elecciones ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Viernes, 29 marzo 2019, 00:03

La Cámara de los Comunes se reunirá hoy en una sesión extraordinaria para votar por tercera vez el Acuerdo de Salida de la Unión Europea, que el Gobierno británico comprometió con el Consejo Europeo el pasado noviembre. En las dos ocasiones precedentes, el 15 de enero y el 12 de marzo, fue rechazado por 230 y 149 votos, respectivamente. La primera ministra, Theresa May, ha prometido dimitir si es aprobado.

El Gobierno debía convocar una votación que incluyera cambios sustanciales con respecto a lo votado la segunda vez, porque el presidente de los Comunes, John Bercow, advirtió de que no aceptaría una repetición de votaciones sobre un asunto idéntico, siguiendo la tradición del Parlamento. Bercow bendijo ayer la variación introducida por el Ejecutivo.

El compromiso de noviembre se compone de un Acuerdo de Salida y una Declaración Política. El Acuerdo es un texto largo, de unas seiscientas páginas, en el que se confirman el entendimiento sobre los derechos de los residentes tras la salida británica de la UE, el balance que ha de aportar Reino Unido por contribuciones pendientes y, en su más larga extensión, el armazón legal para evitar que en Irlanda se recree una frontera dura al marcharse de la UE la provincia británica del norte.

La Declaración Política es un texto mucho más breve, que en unas cuantas páginas describe las aspiraciones de ambas partes para negociar tras la salida británica una relación bilateral basada en flujos comerciales fluidos, en la colaboración en diversos programas de investigación y para establecer también un marco estrecho de cooperación en materias de seguridad y de defensa.

May someterá a votación solo el Acuerdo de Salida. El texto publicado tras la reunión del Consejo Europeo, hace una semana, tampoco menciona la Declaración cuando define el calendario del 'brexit' en función de que se apruebe o se rechace el Acuerdo esta semana. Es un «cambio sustancial» aceptado por el presidente del Parlamento.

Es improbable que la sesión extraordinaria de la Cámara de los Comunes -vacía normalmente en viernes, porque los diputados viajan a sus circunscripciones para atender a sus electores- concluya con la aprobación del Acuerdo. Los diputados unionistas de Irlanda del Norte manifestaron que votarán en contra, por su oposición tajante a la salvaguarda irlandesa. Y 'brexiters' conservadores y diputados más moderados también reafirmaron su intención de votar en contra.

Salir del bloqueo

May anunció el miércoles su intención de dimitir si el Acuerdo se aprueba y su destino parece depender de diputados laboristas que representan a circunscripciones que votaron por la marcha de la UE en el referéndum de 2016 y están comprometidos en cumplir con la voluntad de sus electores. Una indicación de su número es que 28 votaron contra la convocatoria de un segundo referéndum en votaciones indicativas de las opiniones en la Cámara, el pasado miércoles.

Si el Acuerdo es rechazado y el proceso de votaciones indicativas concluye el lunes con alternativas al Acuerdo de Salida que el Gobierno no puede aceptar, una manera no deseada por los conservadores, pero inevitable para salir del bloqueo, de reemplazar inmediatamente a May y de evitar que el mero avance de las horas conduzca a una marcha sin acuerdo el 12 de abril, sería la convocatoria de elecciones.

La cita de hoy les ofrece una oportunidad de avanzar con buen paso hacia los comicios. La posición laborista sobre el Acuerdo de Salida es rebuscada. No objetan la salvaguarda irlandesa, los derechos de residentes o los pagos convenidos. Se quejan de que es un 'brexit' ciego, porque no se sabe la relación futura. Pero eso no es el Acuerdo, es la Declaración. Dejándola fuera y desvelando el oportunismo laborista, los conservadores saldrían de campaña como el partido del 'brexit', para contentar a los suyos e invadir tierras laboristas.