Teorías conspirativas: un asesinato encargado por Clinton

La inesperada muerte de Epstein en prisión cuando se encontraba a la espera de juicio dio lugar a numerosas teorías de la conspiración, alimentadas por los lazos del magnate con mandatarios, políticos y famosos. Pocas horas después de que su fallecimiento, las redes sociales ardían con el hastagh #EpsteinMurder -'Asesinato de Epstein' en castellano-.

Los rumores tenían como principal origen las relaciones del empresario con el presidente Donald Trump, el expresidente Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, que junto a otras grandes figuras podrían haber movido hilos para orquestar su muerte. Todo ello por miedo a que Epstein, que se enfrentaba a una pena de 45 años por explotación de menores, los delatara.

Esas dudas se vieron reforzadas ayer cuando varios funcionarios de prisiones reconocieron al diario 'The New York Times' que no se respetaron los procedimientos, que incluían rondas por las celdas cada 30 minutos. Además, Epstein estaba solo, cuando la regla es que siempre debe haber dos reclusos por celda. Lejos de acallar los rumores, Donald Trump alentó la avalancha de especulaciones. El actor Terrence Williams se unió en un vídeo en el que decía que Epstein «tenía información sobre Bil Clinton», sugiriendo que esa fue la causa de su muerte.

El portavoz de Clinton, Angel Ureña, dijo que el expresidente «no sabe nada sobre los terribles crímenes de Epstein». Por su parte, Donald Trump reconoció haberlo conocido hace tiempo. «Tuve una pelea con él hace un tiempo. No soy precisamente un fan», declaró el mes pasado.