May sopesa pedir al Parlamento que vote por cuarta vez su acuerdo para el 'brexit' JUDITH MORA Domingo, 31 marzo 2019, 00:31

londres. «A la tercera va la vencida» no es un lema seguido por la primera ministra británica, Theresa May, quien, después de tres derrotas, se plantea someter a votación por cuarta vez en la Cámara de los Comunes su Acuerdo de Salida de la Unión Europea (UE). Fuentes gubernamentales confirmaron que May, que en el voto del viernes logró reducir el margen de la derrota, seguirá tratando de «obtener un 'brexit' ordenado» y que considera que avanza «en la dirección correcta», lo que lleva a pensar que, para ella, no hay tres sin cuatro. Mientras la líder conservadora se aferra a su tratado, diputados de todos los partidos tratan de consensuar este fin de semana las propuestas alternativas al documento que los comunes someterán a votación mañana, después de que en una primera ronda, el pasado miércoles, ninguna de las ocho vías suscitara una mayoría. La exministra Nicky Morgan, del bando proeuropeo del Partido Conservador, advirtió ayer, no sin polémica, de que, si finalmente prospera una de las propuestas parlamentarias, Reino Unido «puede necesitar un Gobierno de unidad nacional para aplicarla».