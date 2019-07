Sangre, estupor y castas

'El baño de sangre de Boris', decía el 'Daily Mail'. 'La noche de los cuchillos rubios', era el titular de 'The Sun'. 'Johnson elige un Gabinete de línea dura para cumplir el plazo del Brexit, 99 días', en el 'Financial Times'. Para 'The Guardian' lo ocurrido se resumía así: 'Un despiadado Johnson se cobra la revancha'. Y para 'The Times': 'Masacre del Gabinete en el 'afternoon' de Johnson.

Antes de que Boris Johnson fuese confirmado en el mediodía del miércoles como nuevo líder del Partido Conservador, ya habían anunciado su dimisión ministros del Gobierno de Theresa May que no estaban dispuestos a trabajar para Johnson o que sabían que no contaría con ellos, pero la purga sorprendió por la extensión, identidad de algunos ministros y los motivos de su despido. ¿Por qué Penny Mordaunt, 'brexiter' pura sangre y austera ministra de Defensa durante su breve mandato? Porque habría apoyado a su rival por el liderazgo, Jeremy Hunt, que no quiso ser degradado de Exteriores a Defensa y dejó también el Gabinete. El euroescéptico histórico, Liam Fox, despedido por criticar al Johnson candidato. La lista es larga.

Todos los miembros de su enorme Gabinete -31 ministros y secretarios de Estado participarán en sus decisiones- han tenido que prometer su compromiso con marcharse de la UE el 31 de octubre. Entre los '31 del 31' que no necesitaban jurar tal compromiso, ministros importantes: Dominic Raab, Priti Patel, Michael Gove, Jacob Rees-Mogg, Andrea Leadsom, Esther McVey...

Patel en Interior creó alarma. Se expresó en 2011 en favor de la pena capital. Johnson rehusó responder al laborista Jeremy Corbyn sobre la posición del Gobierno ante la pena de muerte. Patel habría declarado hace tres años que ha cambiado de opinión. Fue despedida del Gabinete de May por interferir en la diplomacia oficial manteniendo reuniones privadas con miembros del Gobierno de Israel. Qué decir de Gavin Williamson, nuevo ministro de Educación. Fue despedido por May como ministro de Defensa por filtrar a la prensa discusiones confidenciales del Consejo Nacional de Seguridad. Pero se sumó al 'equipo Johnson'. Su hermano Jo, que defendía hasta ayer un segundo referéndum, y Amber Rudd, rival de los 'brexiters' en el Gabinete de May, siguen en el de Johnson. Jo es su hermano y Amber, también rica y con clase, es hermana de un amigo suyo, parte de su círculo.