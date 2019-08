Salvini quiere lograr un Gobierno estable para dirigir Italia durante los próximos diez años O. HERNÁNDEZ Domingo, 11 agosto 2019, 00:03

A la espera de si se celebran o no nuevas elecciones en Italia, Matteo Salvini ya piensa en dirigir el país los próximos diez años. «Estamos ya trabajando para el futuro, para dar a Italia un gobierno estable que dure diez años», afirmó en un acto de su partido, la ultraderechista Liga. No fue el único que se ha dirigido a los italianos en clave electoral. El ex primer ministro Matteo Renzi, del Partido Demócrata (PD), llamó a sus seguidores a que se preparen para unos hipotéticos comicios.

Por su parte, el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5E), Luigi Di Maio, se centra en recoger firmas a favor de la reducción del número de diputados y senadores, una propuesta programada para el día 9 de septiembre y que espera aprobar antes de la disolución de las Cámaras.

Aunque el Gobierno italiano aún no ha caído, parece previsible que lo haga. Después de que la Liga retirara su apoyo al primer ministro, Giussepe Conte, éste solo cuenta con los votos del M5E. La conservadora Forza Italia, la ultraconservadora Hermanos de Italia y el PD han anunciado que votarán a favor de su dimisión en la moción de censura, que se celebrará previsiblemente el 20 de agosto.

De ser así, el presidente de la República, Sergio Mattarella, deberá intentar formar otro gobierno con la composición actual del Parlamento, nombrar uno técnico o disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones a mediados de octubre.

«Momento crítico»

Mientras, los analistas advierten de que esta crisis llega en un «momento crítico». Hace apenas un mes, Conte logró llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para evitar un procedimiento disciplinario de la UE sobre Italia. Otra de las grandes citas políticas pasa por aprobar los presupuestos para 2020, que se complicará debido a la ausencia de un Gobierno en funcionamiento. Los analistas coinciden en que el tiempo «será crucial» para sortear esta incertidumbre política, que aumentará la prima de riesgo y afectará al euro.

Los últimos sondeos dan la victoria a Salvini en las urnas con el 36% de los votos -y va en aumento, ya que sigue ganando popularidad durante su 'Beach tour' por las playas del sur del país-. Hermanos de Italia lograría un 7,5% de los votos y Forza Italia, el partido de Berlusconi, un 7,1%, permitiendo al líder de la Liga gobernar junto a estas dos fuerzas. Algo no muy descabellado, ya que hace varios días, el propio Berlusconi pidió a Salvini pactar una coalición antes de ir a elecciones.