Rusia y Ucrania intercambian presos por primera vez Uno de los prisioneros liberados abraza a sus familiares en el aeropuerto de Kiev. :: Sergei SUPINSKY / AFP Entre los liberados por Zelenski figura Vladímir Tsemaj, que tuvo un papel crucial en el derribo del vuelo MH17 en el que murieron 298 personas RAFAEL M. MAÑUECO MOSCÚ. Domingo, 8 septiembre 2019, 00:12

Aunque los mutuos recelos han dificultado las negociaciones y la esperada liberación de presos por ambas partes se venía retrasando, Moscú y Kiev dieron ayer por fin este primer paso hacia la normalización de relaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha congratulado del importante avance conseguido. La representante del Kremlin en materia de Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, dijo que el intercambio se ha efectuado según la fórmula «35 por 35» y no «33 por 33», como se planeaba en un principio.

Rusia ha excarcelado a 35 ucranianos, 11 indultados por el presidente Vladímir Putin, más los 24 marineros de la Marina ucraniana apresados en noviembre del año pasado en el estrecho de Kerch. Ucrania, por su parte, ha entregado a Moscú a 33 ciudadanos rusos, que son todos los que tenía cumpliendo condenas en sus prisiones. De ellos, 16 se han favorecido de un indulto decretado por el presidente Volodímir Zelenski.

Entre los liberados por orden de Putin se encuentra el director de cine ucraniano Oleg Sentsov, galardonado con el Premio Sájarov. Fue detenido durante la anexión de Crimea por agentes de los servicios secretos rusos, procesado inexplicablemente por terrorismo y condenado a 20 años de cárcel.

LA CLAVEPutin excarceló a los 24 marineros detenidos en noviembre de 2018 en el estrecho de Kerch

En la lista de los liberados por Ucrania figura Vladímir Tsemaj, antiguo responsable de la defensa aérea de las milicias separatistas de Donetsk. Se considera que Tsemaj tuvo un papel crucial en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014, en el que murieron 298 personas, por lo que su entrega a Rusia no satisface a la Justicia holandesa ni a los 40 diputados europeos que pidieron a Zelenski no dejarle en libertad. No obstante, ha podido ser ya interrogado por los JIT, el equipo internacional que investiga la catástrofe.

El periodista Kiril Vishinski, de la agencia rusa RIA-Nóvosti, es otro de los intercambiados por Kiev. Llegó a Moscú en un avión fletado por las autoridades rusas en compañía del resto de los excarcelados. Vishinski fue detenido en Kiev en 2018 e inculpado, también inexplicablemente, por «alta traición».

Conversaciones con Putin

Este es el primer intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev desde que Rusia se anexionó Crimea y se produjo el levantamiento separatista en las regiones del este de Ucrania, a cuyos cabecillas Moscú ha venido ayudando con dinero, armas y hombres. Ha habido otros canjes de presos, pero entre las autoridades ucranianas y los separatistas de Donetsk y Lugansk, y se trataba de personas de menor relevancia. Zelenski acudió al aeropuerto kievita de Boríspol a recibir a los presos. Los prisioneros rusos llegaron al aeropuerto moscovita de Vnúkovo, pero allí no hallaron a Putin.

En su discurso de investidura en mayo, Zelenski ya afirmó que la liberación de prisioneros y el final de la guerra en el este del país eran sus principales prioridades. Su primera conversación telefónica con Putin la mantuvo el 11 de julio para hablar del asunto y los dos presidentes volvieron a tratar el tema el 7 de agosto. «Llegamos a un acuerdo sobre la primera etapa para desbloquear el diálogo, el retorno de nuestros prisioneros, la devolución de nuestros territorios, y también alcanzamos un acuerdo sobre el cese de la guerra y la creación de grupos de trabajo», aseguró ayer Zelenski. Según sus palabras, «hemos dado un primer paso para acabar con la guerra».

Queda pendiente ahora una nueva reunión, probablemente este mes, del llamado Grupo de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) para tratar de que se apliquen los acuerdos de paz de Minsk de febrero de 2015 y se logre definitivamente la paz en el este de Ucrania. Sería el primer encuentro entre Putin y Zelenski. En los cinco años de conflicto, según la ONU, han muerto más de 13.000 personas.

El mediador ruso para la aplicación de los acuerdos de Minsk y antiguo presidente de la Duma (Cámara Alta del Parlamento ruso), aseguró a comienzos de agosto que «los participantes consideran que ahora se dan todas las condiciones para un arreglo político y consecuente de la crisis en el Donbass sobre la base de los Acuerdos de Minsk».

En la pasada cumbre del G-7, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a intensificar las conversaciones para poner fin al conflicto. La canciller alemana, Angela Merkel, le dio la razón y se puso en contacto telefónico con Putin, que también aceptó trabajar en la misma línea.