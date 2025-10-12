Rusia tiembla ante la escasez de combustible y la llegada del invierno

Rusia es uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo. Es el segundo en extracción de gas y el tercero de petróleo. Sin ... embargo, y como consecuencia de los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas, en el país falta gasolina y diésel. A finales de septiembre medios como RBC estimaron que cerca del 38% de la producción de combustible estaba parada. Los últimos ataques ucranianos se produjeron el 7 de octubre contra instalaciones de Tiumén, en la Siberia Occidental. Según algunos medios rusos cerca de 28 refinerías han sufrido ataques desde agosto de este 2025. Aunque el problema no es nuevo, la falta de soluciones puede convertirlo en un auténtico dolor de cabeza para el Kremlin.

Maxim Dyachenko, directivo de la plataforma comercial petrolera Proleum, reconoció al medio Cnews.ru que «predecir la normalización de la producción y el suministro es difícil debido a la situación actual sin precedentes en la historia de Rusia».

En invierno, en algunas regiones, la gasolina es muy importante, pues debido a las bajas temperaturas la única opción que tienen los conductores es mantener el coche encendido durante los meses más fríos. Si no lo hicieran, el vehículo podría no volver a arrancar hasta la primavera. Las limitaciones a la exportación de combustible y facilitar la importación y fabricación de refinados del petróleo han sido algunas de las soluciones planteadas por el Kremlin. Una de las últimas opciones que ha considerado es la llegada de combustible desde Bielorrusia.

Otro de los puntos que ha tratado Moscú es la defensa de su infraestructura clave. Este mes se ha ideado un sistema de protección de los tanques de almacenamiento de petróleo contra ataques de drones. Las regiones donde la situación es peor es en la Península de Crimea y en las zonas anexionadas de Ucrania. En Siberia también está siendo un problema grave. Varias regiones de Rusia están imponiendo restricciones a la venta minorista de gasolina. Es el caso de partes de Siberia y el Lejano Este ruso.