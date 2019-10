La revolución 'online' de Hong Kong Policías chinos tratan de impedir que se graben las intervenciones bloqueando la visión de los periodistas con sus escudos. :: z. aldama En una de las comunidades más avanzadas del mundo todo se retransmite en directo, e internet incluso guía a los más radicales ZIGOR ALDAMA HONG KONG. Lunes, 7 octubre 2019, 00:32

«El de Hong Kong es un movimiento horizontal, no tiene líderes. Nos organizamos a través de internet: se proponen acciones en el foro LIHKG, y luego nos comunicamos y coordinamos a través de Telegram -una aplicación móvil de mensajería encriptada-. Una revolución como ésta sería imposible en China, donde la red de redes está censurada por el Partido Comunista y no se puede acceder a redes sociales occidentales». No le falta razón a Calvin So, el joven que se hizo tristemente famoso el 21 de julio cuando un grupo de prochinos le confundió con un manifestante y le propinó una gran paliza en el barrio de Yuen Long, que se convirtió en el escenario del primer gran enfrentamiento social en los cuatro meses de protestas que sacuden la excolonia británica.

«Antes sólo simpatizaba con el movimiento y acudía únicamente a las manifestaciones pacíficas. Pero después de lo que me hicieron, me he involucrado más. Y cuanto más se agudice la represión, más habrá como yo. No quiero que China nos arrebate las libertades de las que disfrutamos», apostilla. Y lo demuestra saltándose las barreras del metro, una empresa que está en el punto de mira de las protestas por colaborar con el Gobierno. «Somos jóvenes y debemos exprimir la tecnología no para pasar el tiempo sino para cambiar el mundo», sentencia So. Buen ejemplo de ello es también el uso de potentes láseres como arma contra la Policía.

«El hecho de no tener líderes como los de la Revolución de los Paraguas -el anterior movimiento prodemocracia, que en 2014 fue el germen del actual- hace que sea imposible descabezarnos. Pueden arrestar a muchos, pero no a todos. Y organizarnos en redes sociales hace que las acciones sean impredecibles. Eso nos permite improvisar sobre la marcha y atacar con más eficiencia», añade Woody Tam, uno de los manifestantes radicales. Pero no todo va dirigido a la batalla. «También hay abogados que ofrecen servicios legales gratuitos a través de las 'apps' de chats y utilizamos las plataformas de retransmisión en directo para mostrar lo que sucede en tiempo real y documentar las atrocidades de la Policía», concluye.

Exceso de prensa

No en vano, los altercados del centro financiero se pueden seguir con todo lujo de detalle a través de Facebook, Twitter o Instagram. Cientos de periodistas -y algunos que se hacen pasar por ellos- retransmiten lo que sucede con sus teléfonos móviles, y las redes permiten ver diferentes señales en directo en una misma pantalla. Eso sí, el exceso de prensa incomoda a la Policía, que critica las dificultades que crean todas estas cámaras en el desempeño de su labor. Así, son habituales los encontronazos entre agentes y periodistas: en varias ocasiones, los primeros han rociado a los segundos con espray de pimienta, una corresponsal indonesia ha perdido un ojo debido a una bala de goma disparada cuando no había manifestantes y la Policía trata de impedir que se grabe o fotografíen intervenciones como las de los arrestos con empujones y bloqueando la visión con sus escudos.

La ciudadanía que prefiere evitar el conflicto también utiliza la tecnología para hacerlo. 'HKMap.live' es un servicio que señala en el mapa de Hong Kong los lugares en los que se están produciendo altercados. Con un signo de exclamación en un triángulo amarillo indica dónde hay problemas, y, si se hace clic sobre el icono, explica qué es lo que sucede. Con el símbolo de un coche patrulla, advierte de la presencia de antidisturbios. Cuando el peligro pasa, incluye una marca de aprobación como el 'check' del WhatsApp. Apple la vetó en dos ocasiones, aduciendo que permite a los manifestantes evadir a la Policía, pero, finalmente, decidió aprobar su inclusión porque también sirve para que los ciudadanos se mantengan a salvo, objetivo del joven que la desarrolló.

Pocos lugares abrazan la tecnología con la pasión de Hong Kong, una de las ciudades más avanzadas del mundo. Pero la preocupante escalada de la violencia y la invocación de la ley colonial que dota al Gobierno amplios poderes para recuperar el orden social hacen temer que el Ejecutivo acabe censurando internet. Algunos señalan que eso no surtiría efecto. «Hemos aprendido de China y ya tenemos descargadas VPN que nos permitirían evitar un bloqueo puntual. Y si optan por un apagón completo, pondrían en peligro la economía y la singularidad de la ciudad. O sea, su propia existencia», explica un manifestante a través de Telegram.