Reino Unido emite ya los primeros pasaportes sin mención alguna a la UE El Ministerio del Interior británico daba por hecho que el 'brexit' se llevaría a cabo el pasado 29 de marzo E. C. LONDRES. Domingo, 7 abril 2019, 00:03

El pasaporte británico se ha adelantado al propio 'brexit'. El nuevo documento que emite Reino Unido desde el 30 de marzo ya no incluye las palabras Unión Europea en la portada, puesto que el Ministerio del Interior trabajaba con la hipótesis de que la salida se produciría el 29 de marzo. Los nuevos pasaportes tienen el mismo color y un diseño similar al de los antiguos -azul y dorado-, y se ha eliminado toda referencia a la UE, según se ha podido ver en las imágenes compartidas en las redes sociales por ciudadanos británicos que han renovado el documento en los últimos días.

El nuevo diseño se va a mantener de aquí en adelante, aunque todavía quedan partidas de pasaportes antiguos que se continuarán usando hasta que se terminen todas las existencias. «No habrá diferencias para los ciudadanos, ya utilicen el pasaporte que incluye las palabras 'Unión Europea' o el que no las lleva. Ambos diseños serán igualmente válidos para viajar», afirmó un portavoz de Interior.

La decisión no ha gustado a las personas que han solicitado el pasaporte con la intención de conservar el documento como símbolo de la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. «Me ha sorprendido porque aún no nos hemos salido de la UE. Daba por hecho que el pasaporte sería como los antiguos. Es el primer signo concreto de que nos marchamos», comentó al diario británico 'The Guardian' Susan Hindle Barone, cuyo pasaporte ya no incluye el nombre del bloque comunitario.

En respuesta a su mensaje, otra ciudadana, Catherine Sutherland, escribió en Twitter que no comprende cómo se pueden emitir los nuevos documentos si Reino Unido todavía pertenece a la Unión Europea. El Ministerio del Interior se limitó a explicar que los nuevos documentos forman parte de un plan en dos fases que culminará con la emisión de los antiguos pasaportes azules y dorados «a finales de 2019». Este formato se implantó hace más de un siglo, pero fue modificado para que se asemejasen al resto de pasaportes de la UE.

Londres activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa el 29 de marzo de 2017, por lo que estaba previsto que abandonara la Unión Europea al cumplirse dos años de esa decisión. Una semana antes de terminar el plazo, Bruselas otorgó al Gobierno británico una prórroga hasta el 12 de abril para ratificar el tratado de salida y evitar así una ruptura no negociada. La primera ministra, la conservadora Theresa May, ha pedido una nueva extensión esta semana, hasta el próximo 30 de junio. Los líderes comunitarios deben aprobar todavía esa petición y la UE ha sugerido que baraja una prórroga más larga, de en torno a un año.