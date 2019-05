Protección del medio ambiente Miércoles, 22 mayo 2019, 00:03

May no olvida otra de las preocupaciones que han surgido en las conversaciones con los laboristas, la futura legislación en medio ambiente. En este caso hace un nuevo guiño a los izquierdistas y asegura que en el proyecto de ley se garantizará que no habrá ningún cambio en el nivel de protección del medio ambiente «cuando salgamos de la UE», dice la primera ministra británica en el texto de su nueva oferta.