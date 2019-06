El presidente asegura que rehusó reunirse con Corbyn

En una entrevista que publicó 'The Guardian' en 2015, cuando Jeremy Corbyn había logrado los suficientes apoyos entre diputados laboristas para presentarse a la elección de nuevo líder y con la mera intención de promover las ideas de la facción izquierdista, el ahora líder del partido rehusó criticar a su predecesor, Ed Miliband, afirmando: «Yo no hago críticas personales».

Posiblemente habrá incumplido esa norma pero, en su apasionado discurso ante los manifestantes que protestaban cerca de Downing Street contra la visita de Estado de Donald Trump, no mencionó al presidente. «Damos la bienvenida a nuestros visitantes de Estados Unidos», dijo. «No me niego a hablar con nadie, en absoluto. Quiero mantener esa conversación sobre cómo llegar a un mundo más pacífico y mejor».

Corbyn ha sido criticado por no acudir al banquete real en honor del presidente, pero el propio Trump reconoció en su conferencia de prensa que el líder laborista solicitó una entrevista con él y que la rechazó: «No le conozco, pero creo que es de algún modo una fuerza negativa. No me gustan los críticos tanto como respeto a la gente que hace cosas».

El laborista no mencionó a Trump pero condenó los ataques que había recibido «en los últimos días» el alcalde de Londres, Sadiq Khan, viejo objetivo de los tuits del presidente. «Mirad a vuestro alrededor, jóvenes y viejos, negros y blancos, discapacitados o gays. Somos el maravilloso mosaico de la diversidad y la inclusión. Encarnamos la sociedad en la que la gente vive junta sin explotar sus diferencias, sino con la alegría de aprender de los otros», dijo Corbyn.

Los manifestantes probablemente no sumaban diez mil personas, que celebraron al Corbyn activista de las campañas, percibido por muchos como un candidato con muchas limitaciones para llegar a la jefatura de Gobierno. Donald Trump dijo que él había visto miles de personas ondeando banderas británicas y estadodunidenses y un pequeño grupo de protesta.