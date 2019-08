Pakistán recurrirá la decisión india sobre Cachemira al arbitrio internacional Miércoles, 7 agosto 2019, 00:04

Pakistán quiere llevar la cuestión de Cachemira a instancias internacionales, anunció ayer su primer ministro Imran Khan, al día siguiente de que India revocara la autonomía constitucional de la parte de ese territorio que controla y que Islamabad reivindica. «Lucharemos contra esta (medida) ante todas las instancias, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU», afirmó Imran Khan ante los parlamentarios pakistaníes, añadiendo que su gobierno también contaba recurrir a la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional tiene que abordar obligatoriamente este asunto, bajo pena de «serias consecuencias», advirtió el ex campeón de cricket, quien llegó al poder hace un año. «Si el mundo no actúa hoy (...) entonces la situación llegará a un nivel del que nosotros no seremos responsables», añadió.