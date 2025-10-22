Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Knéset, el parlamento de Israel. EFE

El parlamento israelí vota a favor de la anexión de Cisjordania

Es una decisión no vinculante pero que abre una polémica vía justo cuando Netanyahu se reúne con el presidente de EE UU, J.D. Vance

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:30

Comenta

El siempre dividido parlamento israelí ha hecho este miércoles gala de la polarización que caracteriza al país votando a favor de la anexión de Cisjordania ... por un solo voto de diferencia. Con 25 síes y 24 noes, la moción declara que ese territorio palestino es «una parte inseparable del territorio de Israel» y que el país hebreo tiene, por lo tanto, «el derecho natural, histórico y legal» sobre ese territorio. La decisión, que no es vinculante, sí refleja el sentir de la derecha en el legislativo israelí, la Knéset, y exhorta al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a «aplicar la soberanía, la ley, el juicio y la administración israelíes a todas las zonas de asentamiento judío de todo tipo» en Cisjordania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El parlamento israelí vota a favor de la anexión de Cisjordania

El parlamento israelí vota a favor de la anexión de Cisjordania