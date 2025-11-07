Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados de Naciones Unidas observan los escombros en la aldea libanesa de Et Taybeh tras el ataque israelí del jueves. AFP

Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta

EE UU da un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme antes de final de mes a Hezbolá, que se niega a ello tras los recientes ataques

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Líbano se enfrenta a momentos de incertidumbre ante el temor de una nueva operación a gran escala por parte de Israel. El Estado judío intensificó ... sus bombardeos en el sur del país y desde Estados Unidos lanzaron un ultimátum al Gobierno de Beirut para que desarme a Hezbolá antes de final de mes. La milicia pro iraní no está dispuesta a entregar las armas y defiende el «legítimo derecho a defendernos de un enemigo que impone la guerra a nuestro país y no cesa sus ataques». Ante una posible nueva oleada de bombardeos enemigos, el primer ministro, Nawaf Salam, recordó a Hezbolá que solo el Estado tiene la potestad de decidir sobre la guerra y la paz e insistió en que el Ejecutivo trabaja para tener el monopolio de las armas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  3. 3 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  4. 4

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  7. 7

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  8. 8

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  9. 9

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  10. 10 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta

Líbano busca apoyo internacional para frenar a Israel en su escalada violenta