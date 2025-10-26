Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un miembro y varios vehículos del equipo para recuperar los cadáveres. Efe

Israel permite a Hamás colaborar con Cruz Roja en la búsqueda de rehenes

La misión para recuperar los cadáveres cuenta con autorización para cruzar la 'línea amarilla» tras la que está replegado el ejército hebreo en Gaza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:39

Comenta

La paz en Gaza requiere que todas las partes den un paso atrás, que cedan algo. Israel exige como condición innegociable la entrega de los ... cadáveres de todos los rehenes capturados por Hamás. El grupo islamista se comprometió a devolver los cuerpos, pero asegura que tiene dificultades para encontrar algunos restos entre las montañas de ruinas que componen hoy el desolador paisaje de la Franja. Faltan 13 por recuperar. En un gesto de distensión, el Gobierno de Benjamín Netanyahu autorizó ayer a integrantes de la milicia a sumarse a las tareas de búsqueda que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en colaboración con equipos llegados desde Egipto. Tel Aviv permite incluso que los miembros de Hamás atraviesen la 'línea amarilla' que marca la posición en la que se han replegado las tropas armadas hebreas.

