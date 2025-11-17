Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familias palestinas caminan por un barrio de Gaza City destrozado por los bombardeos de Irsael. EFE

Israel y Hamás critican la resolución sobre Gaza del Consejo de Seguridad de la ONU

La milicia islamista arremete contra la propuesta de EE UU de desplegar una fuerza multinacional en la Franja mientras Tel Aviv rechaza cualquier mención a la creación de un Estado palestino

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Gaza mira al Consejo de Seguridad de la ONU donde se vota la resolución propuesta por Estados Unidos para el despliegue de una fuerza multinacional ... en la Franja. La aprobación del texto está en el aire tras la presentación de una contrapropuesta por parte de Rusia y llega en medio de las críticas de Hamás e Israel. Los islamistas, junto al resto de facciones palestinas, afirmaron que el mandato propuesto para esa fuerza «abriría el camino a una dominación externa sobre la decisión nacional palestina». El comunicado palestino rechaza cualquier discusión relacionada al desarme porque consideran que este punto debe ser «un asunto puramente nacional» vinculado a un proceso político que conduzca al fin de la ocupación israelí y al establecimiento de un Estado palestino. Dejar las armas «viola el derecho a la resistencia» mientras los israelíes sigan adelante con su política de ocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  4. 4 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  5. 5 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  7. 7

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  8. 8 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  9. 9

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  10. 10 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel y Hamás critican la resolución sobre Gaza del Consejo de Seguridad de la ONU

Israel y Hamás critican la resolución sobre Gaza del Consejo de Seguridad de la ONU