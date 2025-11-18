Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una familia palestina transporta ayuda humanitaria en Gaza. Reuters

Hamás rechaza la «tutela internacional» sobre Gaza aprobada por el Consejo de Seguridad

La milicia islamista lamenta que la votación de la ONU «desconecta la Franja de la geografía palestina» mientras la ANP la ve como una oportunidad para consolidar el alto el fuego

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Donald Trump lo ha vuelto a conseguir y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su resolución para desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización ... en Gaza y establecer una 'Junta de Paz', que dirigirá él mismo. Hamás rechazó la decisión de la ONU, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la recibió como una victoria, aunque queda marginada, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio la bienvenida al resultado de la votación, consciente de que le concede la última palabra en los temas clave. Una vez aprobado el texto queda la parte más complicada, ejecutar su contenido sobre el terreno.

