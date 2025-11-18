Hamás rechaza la «tutela internacional» sobre Gaza aprobada por el Consejo de Seguridad

Donald Trump lo ha vuelto a conseguir y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su resolución para desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización ... en Gaza y establecer una 'Junta de Paz', que dirigirá él mismo. Hamás rechazó la decisión de la ONU, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la recibió como una victoria, aunque queda marginada, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio la bienvenida al resultado de la votación, consciente de que le concede la última palabra en los temas clave. Una vez aprobado el texto queda la parte más complicada, ejecutar su contenido sobre el terreno.

Hamás considera que el texto aprobado «no satisface los derechos y las demandas de los palestinos y busca imponer una tutela internacional» en el enclave costero. Sobre la fuerza multinacional, los islamistas critican que «asignar tareas y funciones a la fuerza internacional dentro de Gaza, incluyendo el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación». Desde Hamás también alertaron de que esta resolución «desconecta Gaza de la geografía palestina» e intenta «imponer realidades nuevas» que violan el derecho de los palestinos a la autodeterminación.

El tono pesimista de los islamistas contrastó con el mensaje del ministerio de Exteriores palestino en Ramala, que apoya la resolución, la ve como una oportunidad para consolidar un alto el fuego, reconstruir Gaza y avanzar hacia la formación de un Estado palestino. La ANP pide una acción «inmediata» para poner en marcha la resolución y así «poner fin al sufrimiento del pueblo palestino» tanto en Gaza como en Cisjordania y Jerusalén Este. Las autoridades de Ramala mostraron su disposición a cooperar con todas las partes, pero el problema es que Israel no acepta que tenga rol alguno en el proceso.

El analista palestino Xabier Abu Eid criticó la postura de la ANP porque «no sé qué tipo de presiones o garantías no escritas ha podido hacer la Administración Trump, pero esta resolución es un desastre legal para Palestina. Por primera vez, la idea de que nuestro derecho a la autodeterminación es negociable aparece en una resolución, además de dar legitimidad al plan de anexión de Trump y establecer un estatus diferente para Gaza. Esto es mucho peor que Oslo».

Normalizar relaciones

Tras las diferencias hechas públicas en las horas anteriores a la votación sobre el texto por incluir una vaga alusión a la creación de un posible Estado palestino, los israelíes fueron cautos en sus primeras valoraciones y se centraron en el desarme de Hamás. Netanyahu afirmó que el plan contribuirá a poner fin al dominio de Hamás y a ampliar la normalización de las relaciones. El primer ministro, a través de su cuenta de X, dijo que este marco «conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza», lo cual, «en consonancia con la visión del presidente Trump», «impulsará una mayor integración de Israel y sus vecinos, así como la expansión de los Acuerdos de Abraham».

Netanyahu dijo lo que Trump quería escuchar y silenció el discurso incendiario de sus ministros ultranacionalistas, como Itamar Ben Gvir, quien pidió los «asesinatos selectivos» de altos funcionarios de ANP y encerrar al presidente Mahmud Abás si la resolución salía adelante.

El analista israelí Amit Segal, cercano a Netanyahu, destaca en su perfil de X que «por primera vez, se reconoce en Gaza una autoridad distinta a la Autoridad Nacional Palestina. El regreso de la ANP a Gaza solo se producirá si se cumplen todas las condiciones ya estipuladas en el plan de Trump». Este punto es clave, por lo que sorprende el tono positivo empleado por los responsables palestinos en Ramala.