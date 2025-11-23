Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego en casi 500 ocasiones

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. De hecho, según ha denunciado Hamás este domingo, ya se ha roto en multitud de ... ocasiones. Concretamente, el grupo islamista que gobierna Gaza acusa a Israel de habérselo saltado 497 veces en los 44 días que han pasado desde que entró en vigor, el pasado 10 de octubre. Como consecuencia de estas incursiones y ataques, 342 palestinos han fallecido. Siempre según la información proporcionada por el Departamento de Prensa del gobierno gazatí, la mayoría son niños, mujeres y ancianos. Solo el sábado se produjeron 24 muertes y más de 80 heridos en una ola de ataques aéreos lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel.

«Condenamos en los términos más enérgicos las continuas, graves y sistemáticas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes», denuncian las autoridades palestinas, que también culpan a Tel Aviv de la grave situación humanitaria que sufre la población gazatí, a la que apenas llega ayuda. Y el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no niega que esté restringiendo el paso de los camiones con los suministros básicos que tanta falta hacen. Ningún día han llegado a entrar los 600 convenidos en el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump y firmado por Israel y Hamás.

«Israel está inventando pretextos para evadir el acuerdo y volver a una guerra de exterminio», afirmó en un comunicado Izzat al-Risheq, alto miembro de la oficina política de Hamás. «Es Israel el que viola el acuerdo diariamente y sistemáticamente», sentenció. Es algo que corrobora el periodista de Al Jazeera Tareq Abu Azzoum desde Gaza. Acusa al ejército hebreo de haber creado »un alto el fuego solo sobre el papel« y añade que las operaciones de los últimos días «refuerzan la creencia de que el acuerdo sobre Gaza ha sido tratado como una retirada táctica más que como un compromiso vinculante genuino».

Hamás ya ha advertido en diferentes ocasiones de que la tregua peligra. «No sabemos cuánto tiempo más podremos aceptar esta situación», advirtieron sus líderes, que también libran una lucha interna con otros grupos armados por el control de Gaza, que está convirtiéndose rápidamente en un territorio sin ley.

«Atacaremos lo que sea necesario»

Por su parte, el Ejecutivo de Netanyahu se defiende alegando que sus tropas responden a los ataques que Hamás lleva a cabo contra ellas dentro de la línea amarilla. De hecho, las FDI afirman que el sábado mataron en Ciudad de Gaza a otro líder de Hamás, Alaa Hadidi, al que acusan de ser responsable de la logística bélica del grupo.

Y este domingo Netanyahu ha incidido en la importancia de estas operaciones: «Desde el alto el fuego, Hamás no ha dejado de violarlo y estamos actuando en consecuencia. Hubo varios intentos de infiltrarse en nuestro territorio más allá de la Línea Amarilla y dañar a nuestros soldados. Los frustramos con fuerza y ​​respondimos, cobrando un precio muy alto. Muchos terroristas fueron eliminados, y también se capturó a otros en los túneles de Rafah».

La estrategia israelí, defiende Netanyahu, es correcta y seguirá adelante. También contra Hezbolá en Líbano. «Seguimos atacando al terrorismo en varios frentes», ha afirmado. «Este fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el Líbano, y seguiremos haciendo todo lo necesario para evitar que Hezbolá recupere su capacidad de amenazarnos», ha apostillado.

Netanyahu es tajante: «Israel es responsable de su seguridad y atacará lo que crea necesario para preservarla». Y una muestra más de que Tel aviv no baja la guardia es el simulacro que ha celebrado este domingo por la mañana. Los reservistas del ejército han recibido llamadas y mensajes para medir sus tiempos de respuesta y determinar cómo de rápido pueden estar listos para entrar en combate.