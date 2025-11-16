Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un chico arrastra un carro con trozos de metal por una calle arrasada por los bombardeos en Ciudad de Gaza. EFE

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

El alto el fuego en la Franja alivia el día a día de una población que se enfrenta a unas condiciones «espantosas» entre los escombros de la guerra

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Antes de la guerra, las lluvias eran esperadas y festejadas en Gaza. La gente salía a caminar por las calles para disfrutar de una sensación ... poco habitual en la Franja, un lugar de inviernos cortos y moderados. Ahora, esas gotas son un castigo más que se suma a la larga lista de problemas de la población y en las últimas horas los campos para desplazados se han inundado. Las precipitaciones han removido las montañas de basura y se han mezclado con las aguas negras para bañar a los gazatíes en un mar de barro líquido pestilente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  5. 5 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  8. 8

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  9. 9 Vermús con acento malagueño
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»