Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Un dron atacó esta madrugada a uno de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza que se encontraba atracado junto ... con el resto de estas embarcaciones en las costas de Túnez. La agresión no provocó daños personales, aunque sí un incendio en la cubierta del 'Familly' en el que viaja la famosa activista Greta Thunberg, así como otros dirigentes de esta organización como Thiago Ávila.

The moment our main boat, which was carrying our steering committee members, known as the “Family Boat” was struck by a drone. https://t.co/LNSlhNmhbK — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 8, 2025

«La Global Sumud Flotilla confirma que uno de los barcos principales, conocido como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la CSF, fue atacado por un dron en aguas tunecinas que ha sobrevolado la embarcación, ha soltado una bomba y poco después ha explotado, provocando un incendio», ha señalado en un escueto comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha indicado que la embarcación tiene «bandera portuguesa». El ataque ha causado «daños por fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo» la misma, si bien no hay que lamentar víctimas puesto que «los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo», ha agregado esta organización.

En todo caso, el alcance de los daños provocados por el ataque no es grave. Varios vídeos difundidos en redes sociales por la Global Sumud Flotilla, también conocida como Flotilla de la Libertad, y algunos de los activistas muestran cómo impacta en la embarcación un artefacto a las 23.45 horas (hora local), que produce las llamas y tras lo que la tripulación hace sonar las alarmas.

La Global Sumud Flotilla ha anunciado que está investigando el incidente y ha asegurado que estos «actos de agresión destinados a intimidarnos y frustrar nuestra misión no nos disuadirán». «Nuestra misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución», ha defendido.

Túnez desmiente el ataque

Por su parte, la Guardia Nacional de Túnez ha desmentido que se trata de un ataque con dron, en lo que ha considerado como una «noticia completamente infundada». El organismo perteneciente al Ministerio del Interior tunecino a apuntado en su cuenta de la red social Facebook a que las llamas se originaron, en cambio, «en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla».

«No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo», ha agregado, asegurando que son conclusiones sacadas tras realizar las primeras investigaciones. En este sentido, las autoridades tunecinas han reafirmado «su compromiso proporcionar información veraz» y ha instado a los ciudadanos a «informarse a través de fuentes oficiales y evitar rumores».

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital tunecina rumbo al enclave palestino con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.