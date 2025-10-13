Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presos palestinos recibidos por una multitud.

Efe

Comienzan a volver a casa casi dos mil presos palestinos, recibidos entre vítores por una multitud

En la lista de liberados figuran algunos condenados por graves atentados, pero Israel ha vetado a dirigentes históricos de Hamás

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Mientras los veinte rehenes israelíes vivos regresaban desde algún lugar oculto de Gaza a su país, casi dos mil presos palestinos hacían el viaje en ... sentido contrario: de una cárcel hebrea (presidios de Negev y Ofer) a los brazos de sus familiares. Los primeros llegaron al hospital Nasser, en Jan Yunis. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha ejercido de intermediario. La lista incluye a 1.718 personas arrestadas por el Ejército de Israel durante este conflicto y otras 250 condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Algunos de los liberados bajaban de los autobuses haciendo con dos dedos el signo de la victoria.

