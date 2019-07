La novia del 'premier' se muda con él a la residencia oficial de Downing Street R. C. LONDRES. Martes, 30 julio 2019, 00:03

Carrie Symonds, la novia de 31 años de Boris Johnson, de 55, se trasladó ayer con él a la residencia oficial del primer ministro en Downing Street, en el centro de Londres, confirmó un portavoz del Gobierno. Johnson, que asumió el cargo el pasado miércoles, «se muda oficialmente hoy (por ayer)», dijo la misma fuente, que, en respuesta a una de las grandes incógnitas de este comienzo de mandato, precisó que «sí, su pareja vivirá aquí» y ello «no supondrá un coste adicional» para las arcas del Estado.

No aclaró si los novios se instalarán en el apartamento que hay encima del despacho del jefe del Gobierno en el número 10 o si, en cambio, como apostó la prensa local, optarán por el más espacioso situado encima del número 11, donde normalmente reside el canciller del Exchequer o ministro de Economía con su familia. El nuevo líder 'tory', que accedió al poder tras ganar unas elecciones internas en el Partido Conservador para sustituir a la dimitida Theresa May, y Symonds se convierten en todo caso en la primera pareja no casada en habitar oficialmente la sede gubernamental de Gran Bretaña.

Hasta hace poco Johnson, que se está divorciando de su segunda esposa, la abogada Marina Wheeler, con la que tiene cuatro hijos, vivía en el piso de Symonds en Camberwell, en el sur de Londres. Ambos protagonizaron en junio una trifulca doméstica a gritos que hizo que unos vecinos llamarán a la policía. No se presentaron cargos. A diferencia de la primera dama de EE UU, la pareja del primer ministro británico puede mantenerse al margen de las labores oficiales, y en este caso está por ver el perfil que adoptará Carrie Symonds, quien antes fue publicista del Partido Conservador, así como asesora de prensa de varios políticos 'tories'. Hija del periodista Matthew Symonds -uno de los fundadores de 'The Independent'- y la abogada Josephine Mcaffee, la joven londinense trabaja como asesora de la organización americana Oceana.