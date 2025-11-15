Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer se protege del frío junto a uno de los edificios dañados durante el ataque nocturno contra Kiev. REUTERS

Otra noche de terror y lluvia de drones sobre Kiev deja al menos cinco muertos

Rusia multiplica su capacidad de producción de bombas planeadoras y lanzó ayer un ataque masivo con cerca de 500 proyectiles

J. GÓMEZ PEÑA

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

«Estaba en casa con mi abuela cuando un dron ha impactado contra nuestro edificio. De repente, olía a neumático quemado. Me he asomado a la ventana y he visto a gente correr, gritar, pedir ayuda. Era una sensación extraña. Estamos en guerra desde hace cuatro años, pero cuando las bombas llegan a tu casa te das cuenta de que está mucho más cerca de lo que crees», relata Aleksi, un joven vecino de Kiev. En el bloque de apartamentos donde vive murieron ayer al menos cinco personas durante un ataque masivo de Rusia con 430 aparatos no tripulados y 19 misiles. En Odesa fallecieron otros dos ciudadanos al ser bombardeado un mercado. Fue otra noche de terror. «Nos quedamos sin luz durante horas cada día... no sé qué podemos hacer. Simplemente, o te adaptas o mueres. No hay más alternativa», dice Aleksi.

