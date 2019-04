Las negociaciones en Londres se sumergen en la confusión May pide a Bruselas un aplazamiento hasta el 30 de junio mientras los laboristas denuncian el atasco del diálogo sobre el proceso para la salida ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LONDRES . Sábado, 6 abril 2019, 00:00

La primera ministra británica, Theresa May, ha escrito a Donald Tusk la carta de petición de una prórroga del 'Brexit' con el mismo plazo que el Consejo Europeo le rechazó en marzo. A tres días hábiles para la cumbre de líderes europeos, los portavoces del Gobierno y del Partido Laborista ofrecen versiones contrapuestas sobre la negociación que justificaría la nueva solicitud. La carta de May el 20 de marzo pedía al Consejo una extensión hasta el 30 de junio para tramitar la legislación necesaria una vez que el Acuerdo de Salida fuese aprobado por el Parlamento británico. El Consejo rechazó la solicitud y fijó su calendario. Si el Parlamento aprobaba el Acuerdo, la prórroga sería hasta el 22 de mayo; si no lo aprobaba, hasta el 12 de abril.

La Cámara de los Comunes rechazó el 29 de marzo por tercera vez el Acuerdo de Salida y ahora May escribe a Tusk para explicarle que ha emprendido negociaciones con la oposición laborista. Añade que ha extendido también «una invitación abierta a miembros del Parlamento, en un sentido más amplio, a trabajar conmigo para lograr un consenso».

May insiste después en su determinación para obtener la ratificación del Acuerdo de Salida, en un proceso de diálogo con la oposición y con parlamentarios sobre «la estructura de la futura relación», que se bosqueja en una Declaración Política anexa al Acuerdo. Para completar una negociación que implicaría a la UE y la legislación posterior requiere de nuevo un plazo hasta el 30 de junio.

Pero la primera ministra explica a Tusk que su intención es que el acuerdo sobre el 'Brexit' tenga lugar antes del 23 de mayo, de tal modo que Reino Unido no participe en las elecciones europeas. El Gobierno británico iniciará la preparación de unas elecciones que espera cancelar antes del voto, y propone ultimar la negociación del 'Brexit' cuando los políticos de la UE estén en campaña electoral o en proceso de recomposición de las instituciones tras las elecciones.