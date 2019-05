El ministro Gove se convierte en el octavo candidato para sustituir a May Lunes, 27 mayo 2019, 00:33

El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, confirmó ayer que presentará su candidatura para sustituir a Theresa May al frente de los 'tories' y del Gobierno de Reino Unido. «Creo que estoy preparado para unir al Partido Conservador, hacer realidad el 'Brexit' y encabezar este gran país», dijo el político, que se convierte así en el octavo parlamentario en anunciar su intención de suceder a May, quien ha comunicado que dejará el cargo el 7 de junio. El principal favorito para ocupar su puesto sigue siendo el exalcalde de Londres y exministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. También aspiran a suceder a May los exministros Dominic Raab, Jeremy Hunt, Rory Stewart y Matt Hancock, y la antigua jefa de los 'tories' Andrea Leadsom, que el miércoles presentó su dimisión