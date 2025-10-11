Miles de gazatíes vuelven a sus casas tras el alto el fuego y el repliegue militar de Israel

Gaza encaraba ayer su primera noche sin bombas desde marzo mientras se ha puesto ya en marcha la cuenta atrás para el intercambio de rehenes ... por presos palestinos, previsto para el lunes. Ese mismo día aterrizará en Israel Donald Trump, arquitecto del acuerdo, y hablará ante el Parlamento.

El Gobierno hebreo ratificó la primera fase del plan de paz y ayer, bien temprano, decretó el alto el fuego en la Franja. El ejército comenzó de manera inmediata su repliegue. Los militares retrasaron sus posiciones más allá de la «línea amarilla» pactada con Estados Unidos. Nada más escuchar la palabra «tregua», miles de gazatíes se echaron a la carretera de la costa e iniciaron su camino de vuelta al norte. La mayoría, a pie. Allí les espera un espectáculo apocalíptico debido a la destrucción absoluta, pero es su tierra y no dudaron en regresar.

La votación del Gobierno fue tensa y los ministros ultranacionalistas se opusieron al acuerdo. No se difundió el resultado final, pero los medios nacionales detallaron que no se votó para «poner fin a la guerra», como prevé el plan de Trump, sino que se aprobó un documento de seis páginas en hebreo correspondiente a la primera fase. Sólo la primera fase, nada más. Es decir, intercambio de rehenes por presos, repligue de tropas y tregua. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, acusó a Benjamín Netanyahu de permitir con este pacto «que Hamás siga gobernando en Gaza».

Uno de los puntos más polémicos en todo intercambio es la lista de presos. Según los detalles publicados por la prensa, saldrán de la cárcel 250 prisioneros de seguridad con delitos de sangre, 1.700 residentes de Gaza que no estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre de 2023, así como 22 menores de 18 años. Serán devueltos, además, 360 cuerpos de combatientes palestinos. Pese a la presión de la milicia, los líderes Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat y Abbas al-Sayed no serán liberados. Las autoridades israelíes comenzaron a primera hora de la mañana a informar a las familias de las víctimas de atentados de que muchos de los responsables de la muerte de sus seres queridos quedarán en libertad, trámite habitual en cada intercambio.

El Comité Internacional de la Cruz Roja será el que coordine el intercambio del lunes. Su portavoz pidió a ambas partes que la operación se desarrolle «de manera segura y con dignidad». No habrá ceremonias de ningún tipo en la Franja, como las que los islamistas organizaron durante los intercambios a comienzo de año.

El paso de Rafah

Rutas internas han sido abiertas y el próximo martes se reanudará el paso peatonal con Egipto a través de Rafah. Miles de palestinos empezaron ayer a regresar a Ciudad de Gaza. El ejército ha empleado en la ciudad la misma estrategia que en Rafah o Khan Younis y barrios enteros han quedado reducidos a escombro. Israel no ha podido acabar con el brazo armado de Hamás, pero fuentes de Inteligencia consideran que el grupo apenas cuenta con «unas pocas decenas de cohetes», su infraestructura militar ha sido en gran parte destruida y casi el 60% de sus túneles han quedado inutilizados.

Pese a que Israel aseguró haber les causado una derrota «en todos los frentes», los islamistas trataron ayer de dar imagen de fuerza. Horas después de la entrada en vigor del alto el fuego, difundieron imágenes de agentes de Policía en las calles de Ciudad de Gaza.

Khalil Al Hayya, jefe negociador de la organización, aseguró haber recibido garantías de que el alto el fuego será permanente. El portal Axios confirmó esta noticia y detalló que, cuando las negociaciones se acercaban a un punto de no retorno, «Trump otorgó garantías personales a Hamás –a través de Qatar, Egipto y Turquía–de que no permitiría a Israel abandonar el acuerdo y reanudar los combates de manera unilateral». Trump ha enviado a 200 militares a territorio hebreo para supervisar el acuerdo.

Netanyahu, sin embargo, dijo a los suyos que «la guerra no ha terminado y persisten importantes desafíos, pero al mismo tiempo existen importantes oportunidades para ampliar el círculo de paz que nos rodea», en referencia a las relaciones con el resto del mundo árabe.

Jared Kushner, yerno y enviado de Trump, trasladó a los responsables del Estado judío que «hemos llegado a un acuerdo que aísla a Hamás y anima a los actores del mundo árabe a buscar la paz. Este acuerdo garantiza la seguridad de Israel. Si necesitamos usar la fuerza, lo haremos. Ocurrirá por las buenas o por las malas». De momento lo que preocupa es la primera fase, después llegará la negociación del resto de puntos, con el desarme de Hamás como línea roja para Israel.

Netanyahu recordó que la festividad de Simjat Torá de hace dos años se convirtió en un día de luto nacional, mientras que «este Simjat Torá se convertirá, si Dios quiere, en un día de alegría nacional. Alegría por el regreso de todos nuestros hermanos y hermanas». El 7 de octubre de 2023 coincidió en el calendario judío con esta festividad que este año se celebra el día 13, jornada con la que sueñan las familias de los rehenes.

cadáveres de palestinos fueron recuperados ayer en la Franja tras los últimos combates registrados antes de la tregua.