Masiva respuesta al envite de Guaidó

La convulsión en Venezuela continúa bajo la frase popular de «no vale rendirse». Aquí el miedo parece que ha desaparecido. En los 24 Estados del país se ha instalado la agitación. Y el pueblo quiere vivir en la calle pese a la represión, a los gases lacrimógenos y a las amenazas de las Fuerzas Armadas que todavía defienden a Nicolás Maduro.

El día después de la llamada del 'presidente encargado' y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, al alzamiento militar contra el régimen chavista despejó muchas dudas. Hay una Venezuela que clama por la libertad. Una Venezuela que grita con el corazón el fin de la usurpación. No hubo desencanto. Ni tampoco decepción tras comprobar que lo que parecía un avance importante el 30 de abril acabó sin embargo con un triunfo del Ejército bolivariano.

Guaidó mantuvo la convocatoria al pueblo venezolano para que invadiera las calles de todo el país el 1 de Mayo. Y el pueblo no se amilanó. Salió y ocupó los puntos designados de forma entusiasmada. Es gente que marcha con su bandera, personas que luchan por el cambio de gobierno, pero sobre todo ciudadanos que siguen creyendo en el discurso del líder opositor.

Así lo reflejaron las palabras, emotivas, sentidas y llenas de fuerza, de Alfredo Díaz, gobernador de Nueva Esparta, uno de los Estados más pequeños de Venezuela pero en el que está integrada la turística isla Margarita. «Ayer (por el martes) ocurrieron hechos importantes. Oigan ustedes, compañeros. Aquí nada es fácil. Ustedes saben que estamos combatiendo, que estamos luchando con un régimen autoritario que rigen gobiernos imperialistas como Cuba, Rusia y China, donde gobierna uno solo y el pueblo tiene que estar sumiso a sus decisiones. Por eso les digo que aquí nada es fácil. Pero de lo que sí estoy seguro es de que hoy estamos más cerca del cambio que ayer», dijo Díaz en un discurso a primera hora de la mañana. Y se dirigió al presidente chavista, «a este usurpador de Maduro, a este dictador de Maduro, que entiendan que hoy nosotros queremos un camino de libertad y la democracia. Basta, basta de seguir viendo sufrir a este pueblo. Nosotros, los venezolanos, nosotros los margariteños, los cocheros, queremos un cambio».

Convocatoria de huelga

El día empezó bien para la Venezuela que busca el cambio. El llamamiento de Guaidó tenía respuesta. Tenía gancho su hashtag #ConTodoPaLaCalle! Y Venezuela entera comenzó a caminar. Caracas, donde no faltaron los incidentes, también Carabobo, Valencia, Vargas, San Cristóbal, Táchira, Barinas, Aragua, Guayana, Zulia -el Estado más perjudicado por las restricciones de energía y en el que se produjeron más detenciones-, Puerto La Cruz, todos los Estados en pie. Era la marcha por la libertad que pretendía Guaidó.

El líder opositor reapareció en Caracas y llamó a un paro progresivo en la Administración pública a partir de hoy. «Mañana comienza la 'Operación Libertad Sindical' con rumbo a la huelga general», dijo Guaidó frente a un millar de personas concentradas, con bandas azules en los brazos como símbolo de la resistencia. El 'presidente encargado' renovó su apuesta por presionar al chavismo en las calles y advirtió a sus seguidores de que el Gobierno «va a tratar de aumentar la represión» contra las manifestaciones.

Así fue a lo largo del día, con enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, graves en al menos dos puntos de la capital donde los efectivos de seguridad usaron gases lacrimógenos y perdigones y manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov. En los alrededores de la base aérea La Carlota, donde Guaidó había anunciado el levantamiento rodeado de militares el día anterior, encapuchados se enfrentaron durante más de tres horas con agentes de la policía.

Medios locales hablaban de 15 heridos aproximadamente, que se suman a los 80 del martes, jornada en la que hubo que lamentar la muerte de un joven de 24 años, Samuel Enrique Méndez, en el Estado de Aragua, un hecho que testigos atribuyeron a «paramilitares». Además, hay al menos un centenar de detenidos.

«No hay vuelta atrás»

Pero el líder opositor animó a los concentrados a mantener la presión. «No hay vuelta atrás», había proclamado, y mostró su seguridad en que las «pequeñas victorias» les conducirán a la «victoria definitiva». «Aquí lo que nos preguntamos todos, y con razón, es cuánto más va a tardar la libertad. No puedo precisar si van a ser horas, días o semanas, pero estamos en el camino correcto», dijo confiado.

Todo pareció renacer ayer en comparación a la noche del 30 de abril. Nicolás Maduro se había acostado cantando una nueva victoria militar mientras Guaidó lo hacía llamando a la resistencia. El dilema estaba en saber si el pueblo iba a responder después de irse a la cama con sentimientos encontrados, entre si seguía creyendo en su líder o era invadido por el miedo a la represión.

En cualquier caso el último día de abril dejó claro que si bien Guaidó había conseguido convencer a algunos militares para liberar al también opositor al régimen chavista, Leopoldo López, Maduro seguía contando con el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas. Los oficiales le siguen siendo leales quizás porque la alternativa no les atrae lo suficiente, fue el resumen generalizado de la jornada. Guaidó reconoció que el apoyo que obtuvo de los militares en el arranque de la 'Operación Libertad' «no fue suficiente».

Después de parar el levantamiento, Maduro y sus hombres más fuertes sacaron pecho. El líder chavista, ausente durante todo el martes, envió un mensaje televisado de 54 minutos. En él tildó de «escaramuza golpista» las acciones convocadas por Guaidó y López, desmintió la toma de la base aérea de La Carlota y felicitó a sus militares por vencer «al grupo que intentó llenar de violencia el país».

Al discurso militar respondió la esposa de Guaidó, Fabiola Rosales, con un vídeo en Instagram, especialmente dirigido a las mujeres de los oficiales en el que decía saber «que han sido bombardeados con información falsa. No debe de ser fácil tener que manejar la realidad que sabes que hay en las calles con el espejismo que les pintan en los cuarteles y en los medios oficiales. Por eso quiero pedir que medites junto a tu familia. ¿Cuántas amistades y familiares se han visto separados por la política?».

Un tuit del periodista Luis Carlos Díaz decía muchas cosas en pocas palabras: «Algunos venezolanos no ceden. No lo han hecho. No tienen por qué hacerlo ahora».

