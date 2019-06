El mandatario se postula a favor de Boris Johnson Domingo, 2 junio 2019, 00:50

Donald Trump manifestó ayer su apoyo a Boris Johnson como nuevo líder conservador al afirmar que sería un «excelente» primer ministro británico. «Creo que Boris haría un trabajo muy bueno», dijo el presidente estadounidense en una entrevista publicada ayer el tabloide británico 'The Sun».

Trump manifestó su respaldo a Johnson antes de que el Partido Conservador inicie oficialmente el próximo día 10 el proceso para elegir al nuevo líder tory y jefe del Ejecutivo una vez que dimita Theresa May el jueves. «Conozco a los distintos aspirantes. Pero creo que Boris haría un trabajo muy bueno. Creo que sería excelente. Me gusta, siempre me ha gustado», resaltó antes de calificar al antiguo responsable del Foreign Office como un político «muy talentoso».

Las palabras de Trump fueron inmediatamente censuradas por el líder del Partido Conservador, Jeremy Corbyn, que acusó al inquilino de la Casa Blanca de interferir en asuntos que sólo atañen a los británicos.