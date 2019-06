El mandatario cree que Meghan Markle es «horrible» Lunes, 3 junio 2019, 00:01

Donald Trump cree que la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, es «horrible» por haber hablado mal de él cuando era aspirante, como candidato republicano, a la Casa Blanca. El presidente de EE UU hizo estas declaraciones en una entrevista que publicó el sábado el tabloide británico 'The Sun', aunque ayer se desdijo y culpó al medio de mentir.

En la conversación con el diario, el mandatario admitió que no estaba al tanto de que la exactriz, que se casó con el príncipe Enrique en mayo de 2018, apoyase a la demócrata Hillary Clinton y que ella sugiriera que se marcharía de su país si ganaba Trump. «¿Qué puedo decir? No sabía que ella fuera horrible», contestó el político tras ser preguntado al respecto. No obstante, Trump consideró que Markle podría ser una princesa «muy buena».