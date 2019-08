Di Maio tiene hasta el martes para negociar un nuevo Gobierno en Italia El presidente Mattarella da cuatro días al M5E para que intente formar coalición con el Partido Democrático o reedite el fallido pacto con la Liga DARÍO MENOR ROMA. Viernes, 23 agosto 2019, 00:18

Se abre una nueva fase en la crisis política que sufre Italia tras la ruptura de la coalición gubernativa entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga el martes por culpa del líder de esta última formación, el derechista Matteo Salvini. Concluida ayer la primera fase de consultas dirigidas por el presidente de la República, Sergio Mattarella, llega el tiempo de la negociación entre los partidos para crear un pacto alternativo que evite elecciones anticipadas. La llave del poder la tiene Luigi di Maio, líder del M5E, que puede jugar con dos bazas: intentar reeditar la alianza con la Liga, como pretende ahora Salvini; o mirar hacia la oposición para buscar una coalición con el Partido Democrático (PD, centroizquierda).

En el mar de incertidumbres en que navega la situación política hay sólo dos cosas claras. La primera es que si se consigue formar nuevo Gobierno y se burla la cita con las urnas, el M5E estará dentro de él. La segunda es que las negociaciones deben ser rápidas.

Mattarella dijo ayer tras reunirse con los representantes de los partidos en el Quirinal que esta crisis tiene que resolverse «con decisiones claras y tiempos breves». Espera un resultado de las conversaciones para el próximo martes, cuando llevará a cabo una nueva ronda de consultas. El jefe del Estado contó que algunos partidos le habían comunicado que ya habían comenzado a tantearse para ver si se daban las condiciones para formar un nuevo Ejecutivo.

Se trata del M5E y del PD, pues Di Maio prefiere de momento explorar esta vía y dejar esperando en el banquillo a Salvini. No le deben de quedar muchas ganas de volver a sentarse con el líder de la Liga, pues fue él quien dinamitó la coalición de Gobierno el día 8 embriagado por el buen resultado que le vaticinan las encuestas y el rotundo éxito logrado en los comicios europeos del pasado mayo. Aunque es el líder político que más anhela las elecciones anticipadas, Salvini no cierra del todo la puerta a una nueva alianza con Di Maio. «Si los noes se convierten en síes, yo no seré rencoroso», dijo ayer tras reunirse con Mattarella.

No resultarán fáciles las negociaciones entre el M5E y el PD para ponerse de acuerdo antes de sellar un eventual pacto para tratar de apurar la legislatura, cuya conclusión natural es en 2023. Deben concordar las líneas maestras de la agenda del próximo Ejecutivo y elegir quiénes se sentarán en el Consejo de Ministros. El 'Corriere della Sera' adelantó que, por primera vez, una mujer podría ser elegida para la Jefatura de Gobierno: se trataría de la prestigiosa jueza Marta Cartabia. Tanto Luigi di Maio como Nicola Zingaretti, secretario general del PD, expusieron una ristra de condiciones después de reunirse con Sergio Mattarella.

Diez exigencias

Tras asegurar que mantiene abiertas «todas las vías necesarias» para evitar las elecciones y que «el valiente no es quien huye, sino quien intenta hasta el final cambiar las cosas», el líder de la formación 'anticasta' relató la serie de diez exigencias a las que debería responder el próximo Ejecutivo. La primera de ellas es el recorte en el número de diputados y senadores, una vieja promesa electoral del M5E que puede atragantársele al PD si no se lleva a cabo dentro de una reforma institucional más amplia que incluya un cambio de la denostada ley electoral.

Zingaretti, por su parte, confirmó que estaba dispuesto a «verificar las condiciones» de un eventual acuerdo con la formación promovida por el cómico Beppe Grillo para iniciar así «una fase política nueva que dé vida a un Ejecutivo marcado por la discontinuidad política y programática». El líder del PD abrió la puerta a las elecciones anticipadas si no se cumplen estas condiciones. «No un Gobierno a cualquier coste. Hace falta un Gobierno del cambio, alternativo a las derechas, con un programa nuevo, sólido, una amplia base parlamentaria y que pueda devolver la esperanza a los italianos», dijo. Zingaretti repitió las cinco exigencias planteadas el día anterior por su partido a las que, según los medios italianos, añadió en privado otras tres consideraciones: defensa de la democracia representativa frente a las pulsiones populistas del M5E, poder de decisión en los próximos Presupuestos y abolición de los polémicas decretos de seguridad impulsados por Salvini.