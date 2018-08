Macri pide demostrar que «no hay impunidad» tras el nuevo caso de corrupción de Fernández

TraEl presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió ayer que la justicia demuestre que «no hay impunidad» en el caso recién abierto por corrupción durante las presidencias de sus predecesores. «En los últimos días, hemos visto noticias que, si se confirman, que si la justicia las confirma, son muy negativas en términos de consolidar confianza», declaró Macri durante un acto en la localidad de Bernal, informa Efe.

El presidente se refirió a una presunta trama de corrupción que salpica a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), actualmente senadora, y a su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007). El escándalo fue investigado por el diario 'La Nación', que publicó los apuntes detallados que tomó en unos cuadernos el chófer de uno de los exfuncionarios implicados, y desembocó esta semana en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio. Según Macri, si no se hubiese producido un cambio de Gobierno en diciembre de 2015, «no hubiese aparecido» este caso porque ni los periodistas ni Bonadio tendrían la «libertad» para investigar.

«Por eso, hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si esto es verdad y nos demuestre que no hay impunidad. Porque necesitamos creer, necesitamos creer en nosotros mismos, en que esto sí lo vamos a cambiar», afirmó. «El cambio significa que no queremos una sociedad donde algunos se crean los dueños de la verdad y mucho menos los dueños del poder (...). No queremos más comportamientos patoteros (altaneros), prepotentes, mafiosos: queremos que realmente todos nos comportemos dentro de la ley», dijo el presidente.

Por ese motivo, hizo hincapié en la necesidad de que salga adelante el proyecto de ley de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y que, desde entonces, está en tramitación en el Senado.