López Obrador espera una «rectificación» Sábado, 1 junio 2019, 00:19

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que su país no caerá en «la provocación» después de que Trump amenazara con aranceles si el país no frena la llegada de migrantes. «Vamos a actuar con prudencia y respeto a las autoridades de EE UU», dijo el mandatario, que se mostró convencido de que habrá una «rectificación» porque «nuestro pueblo no no merece un trato como el que se quiere aplicar». López Obrador apostó por la negociación como la mejor vía para encontrar una salida. «Pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse, resolverse con el diálogo», insistió el líder mexicano, que ha dado órdenes a su ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, para que viaje a Washington para buscar «un acuerdo».