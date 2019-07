El líder de izquierdas que no pudo ser El mandatario tuvo que aplicar las directrices europeas ante la crisis griega, en contra de la opinión del pueblo y de sus propias políticas Alexis Tsipras Primer ministro OLATZ HERNÁNDEZ Domingo, 7 julio 2019, 00:02

En 2015, tras los dos rescates financieros, Alexis Tsipras personificaba todo lo opuesto a la clase política griega: no era hijo ni nieto de políticos -en Grecia la política suele ser dinástica-, estudió en un colegio público y no había cursado ningún año en el extranjero. Los ciudadanos vieron en él a uno de los suyos, la única salida a las penurias de los años de austeridad. En Europa, en cambio, Tsipras y la coalición de izquierdas Syriza representaban una amenaza. Cuatro años después, las tornas han girado y los mismos que aclamaban a Tsipras, ahora lo repudian.

Afiliado desde muy joven a las Juventudes Comunistas, fue muy activo políticamente y se convirtió en líder estudiantil en sus años de universidad. En 2004 fundó Syriza, con el rechazo a las medidas de austeridad como bandera.

Ganó las elecciones con un programa de izquierdas y se convirtió en el primer ministro más joven del país. Pronto se vio ahogado por la fuerte recesión y, entre la espada y la pared, no le quedó más opción que acatar las directrices económicas europeas, a pesar del rotundo 'no' de los griegos en el referéndum.

Se enfrentó a una crisis interna dentro de la coalición Syriza. Su acuerdo con Macedonia, por el que fue nominado al Nobel de la Paz, tampoco sentó nada bien y le valió una moción de confianza.

Magullado, pero no derrotado, recibió el mazazo de las europeas, que le obligó a adelantar las elecciones. Cautivo de la situación del país, se muestra satisfecho con su mandato. «Puede que todo esto me haya costado mi reelección, pero no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho», aseguró.