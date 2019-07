La libra paga el miedo al 'brexit' sin acuerdo Boris Johnson, durante su visita a granjeros locales cerca de Newport (Gales). :: Adrian dennis / Reuters Los inversores envían señales de pánico por la obstinación de Johnson en renegociar un pacto que Bruselas considera cerrado E. BAO AGUIRRE Miércoles, 31 julio 2019, 00:04

Seis días después de la llegada de Boris Johnson al 10 de Downing Street, la libra esterlina se cambia a 1,2121 dólares, su nivel más bajo desde marzo de 2017, e incluso se ofrece un intercambio paritario con el euro en algunos grandes aeropuertos internacionales. La divisa británica cayó un 0,40% sólo en la jornada de ayer y ha perdido un 2,4% de su valor desde que Reino Unido estrenó primer ministro. «Las razones son bien conconocidas pero bien vale recordarlas de nuevo: el creciente riesgo de un 'brexit' sin acuerdo a medida que el nuevo Gobierno se encamina a hacer del 'no deal' una realidad», explica el analista jefe en Markets.com, Neil Wilson, en 'The Guardian'.

En estos últimos días, una idea se ha apoderado de los inversores. «Que el primer ministro puede no querer reunirse con los líderes europeos hasta que estos cambien su posición respecto al 'brexit'», añade Shahab Jalinoos, responsable de intercambio internacional en Credit Suisse en Nueva York. «Una posición mucho más dura de lo que el mercado podría haber esperado hace tan poco como una semana», lamenta el experto en declaraciones a Reuters.

Si, según algunas encuestas, la llegada de Johnson a la jefatura del Ejecutivo británico está haciendo crecer la expectativas electorales del Partido Conservador, un descenso sostenido de la divisa «durante unos pocos meses haría que empezara a subir la inflación», anticipa la analista de Investec Victoria Clarke, lo que pondría en peligro el objetivo del 2% en el alza de los precios previsto por el Gobierno.

La determinación demostrada día tras día por Boris Johnson para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, supuestamente con un acuerdo que no da un paso por conseguir y, a la vez, arengando a los 'brexiters' más radicales de su Ejecutivo para agilizar los preparativos para el 'no deal', estaría enviando señales que los mercados traducen en forma de pánico. Un temor que el propio 'premier' puede comprobar en estos primeros días en el poder que dedica a una minigira por los territorios británicos en la que no cosecha precisamente adhesiones.

El lunes tuvo ocasión de comprobar que su obstinación por desafiar a Bruselas espolea los ánimos independentistas de los dirigentes escoceses. Ayer, en Gales, los ganaderos le pidieron que «deje de jugar a la ruleta rusa, que es lo que parece que está haciendo en este momento». La Unión de Agricultores galesa alertó de «una insurrección civil» en las zonas rurales si Londres rompe con la UE por las bravas.

Reino desunido

Johnson tiró de retórica y ofreció fondos y apoyos en caso de lo que el territorio percibe ya como un desastre. Sólo el sector del cordero afrontaría aranceles del 40% tras un 'brexit' duro. Gales exporta a Europa el 90% de su producción. Ya adivina que el precio de su carne caería un 24%. Y la provincia que en 2016 apoyó la salida de la UE junto con Inglaterra, recibe ahora escaso consuelo de uno de los grandes artífices del Vote Leave. «El acuerdo depende de la Unión Europea», declaró ayer sin despeinarse.

El ex primer ministro laborista Gordon Brown vaticinó hace unos días que Johnson puede ser el último 'premier' de Reino Unido, aludiendo al evidente efecto que el extenuante proceso de 'brexit' está ejerciendo en la cohesión territoria de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En este provincia termina hoy la gira del jefe del Ejecutivo por sus todavía dominios. Allí es también delicada la cuestión de un divorcio salvaje de la UE porque sus ciudadanos votaron en el referéndum a favor de la permanencia.

El unionismo, esencial para que los conservadores mantengan su estrecha mayoría en el Parlamento de Westminster, acoge con estusiasmo la llegada de Johnson y su rocosa oposición a la salvaguarda irlandesa, la cláusula que evitaría una frontera física entre las dos Irlandas que perjudicaría a ambas economías y comprometería los Acuerdos de Paz. Pero la comunidad republicana defiende seguir en Europa.