Sri Lanka revive el horror suicida de los Tigres Tamiles Agentes de la Policía de Sri Lanka trasladan el cadáver de uno de los terroristas fallecidos ayer. :: reuters Otros tres terroristas del grupo que atentó contra hoteles e iglesias se inmolan junto a sus familiares al verse rodeados por la Policía PABLO M. DÍEZ COLOMBO. Domingo, 28 abril 2019, 00:30

Llevando su locura hasta el final, los yihadistas de Sri Lanka están dispuestos a morir matando, incluso a sus propias esposas e hijos si no pueden llevarse por delante a nadie más. Cercados por la Policía en un escondrijo de la costa oriental, cerca de la ciudad de Kalmunai, seis terroristas del grupo que atentó hace una semana contra iglesias y hoteles de lujo se enfrentaron a tiros y bombazos cuando iban a ser detenidos el viernes por la noche. Tras un tiroteo de una hora, en el que tres de ellos fueron abatidos por las Fuerzas Especiales fuera de la casa, los otros tres se inmolaron en su interior. Cuando, ya al amanecer, los agentes y soldados entraron en la vivienda, les aguardaba el horror. Junto a los cuerpos de los tres kamikazes encontraron los cadáveres carbonizados de tres mujeres y seis niños, que serían familia de los terroristas. Lo mismo hizo el domingo pasado la esposa embarazada de uno de los terroristas suicidas que atacaron los hoteles de Colombo, quien se hizo estallar junto a sus hijos cuando la Policía se personó en su casa para registarla, matando a tres agentes.

Las fuerzas de seguridad no sufrieron ninguna baja en el asalto, pero sí confirmaron la muerte de un civil alcanzado por el fuego cruzado. Además, la agencia Reuters informó ayer de que había una mujer y una niña heridas. Al parecer, serían la esposa e hija del cabecilla del grupo, el clérigo radical Mohamed Zahran Hashim, quien se inmoló el pasado domingo en el restaurante del hotel Shangri-La de Colombo a la hora del desayuno. Mientras las imágenes emitidas por Reuters muestran a los soldados sacando en brazos a una niña que parece conomocionada, fuentes policiales revelaron a dicha agencia que la esposa de Hashim está grave.

Entre las cenizas y cascotes del enfrentamiento, los agentes encontraron explosivos en abundancia en la vivienda, ubicada al sur de otra ciudad también atacada el Domingo de Resurreción, Batticaloa. En esta zona de población musulmana, a 370 kilómetros al este de Colombo, la Policía registró otra casa donde el grupo terrorista pudo haber grabado el vídeo reivindicando los ataques. Allí se encontraron la bandera del Estado Islámico que aparece de fondo y los uniformes negros que visten los ochos terroristas, así como un dron, 150 cartuchos de explosivos y miles de bolas de acero para cargar de metralla las bombas de sus kamikazes.

Con sus inmolaciones, los yihadistas de Sri Lanka reviven el horror de los Tigres Tamiles, la guerrilla hinduista que luchó tres décadas por su independencia hasta su derrota en 2009. Pioneros de los atentados suicidas, perpetraron 160 ataques de este tipo, que perfeccionaron con chalecos bomba muy sofisticados.

Debido a tan trágicos precedentes, el último enfrentamiento ha vuelto a disparar la tensión en Sri Lanka, donde hoy se cumple una semana de los salvajes atentados que dejaron 250 muertos y medio millar de heridos. Bajo la psicosis terrorista, la Iglesia católica ha suspendido todas las misas por seguridad. En su lugar, el arzobispo de Colombo, cardenal Malcom Ranjith, dirá una homolía emitida por televisión. En Negombo, donde más de cien personas fueron asesinadas en la iglesia de San Sebastián, se celebrará un acto de recuerdo.

Para impedir nuevos ataques, el Ejército ha desplegado a 10.000 soldados por toda la isla, que están buscando a los terroristas huidos con explosivos. Tras la detención de alrededor de un centenar, entre los que hay yihadistas de Siria y Egipto, aún quedan otros cuarenta dispuestos a asestar otro golpe en cuanto puedan. Más de una treintena son ceilaneses que han vuelto de luchar a las órdenes de Daesh en Siria e Irak, adonde empezaron a marcharse jóvenes musulmanes radicalizados a partir de 2013.

Muchos de ellos proceden de esta región del este de Sri Lanka, donde también nació y predicó el clérigo Hashim. En Katanduky, un área densamente poblada por la comunidad musulmana, hay 63 mezquitas y, según el periódico local 'The Daily Mirror', once de ellas predican el fundamentalismo wahabista. Aunque las mezquitas moderadas aseguran haber denunciado los mensajes de odio que pregonaba Hashim, no hicieron nada y éste desapareció en marzo de 2017 tras un incidente armado con un grupo sufí contrario a su radicalismo. Sus compañeros de la Organización Nacional de Monoteísmo reniegan ahora de su violencia, pero el presidente del país, Maithripala Sirisena, prohibió ayer este grupo y otra formación llamada Jamathei Milathu Ibrahim para acabar con el extremismo. En medio de una creciente tensión religiosa, la Policía detuvo ayer a una persona con 40 machetes en una mezquita y a otras tres con granadas y cuchillos. Justo lo que pretendían los terroristas: empezar una guerra de religiones en Sri Lanka.