El juez escocés rechaza anular la suspensión del Parlamento

El juez escocés Raymond Doherty ha dado al Gobierno la razón sobre la falta de competencia de los tribunales para juzgar la manera o la sustancia de la suspensión del Parlamento, anunciada por el Gobierno la semana pasada. La sentencia ha sido recurrida, pero las iniciativas de la oposición esta semana han restado importancia a los procesos judiciales.

El juez Doherty dicta en su sentencia un principio que la guía. Los tribunales, dice, «pueden revisar el ejercicio de los poderes del Gobierno dependiendo de la materia a la que afectan y del contexto del poder y de la contestación». «El ejercicio de algunas funciones o decisiones que se toman no pueden ser juzgadas. Entre ellas los asuntos de alta política o de juicio político», añade.

«El tribunal no tiene los instrumentos o estándares para evaluar la legalidad de ese tipo de asuntos», prosigue. «Eso es territorio de la política que no puede ser medido con estándares judiciales sino solo por juicios políticos. Los tribunales no deben superponer controles legales en esos asuntos. En su lugar, de ellos se rinden cuentas en el Parlamento y ante el electorado».

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ve hoy otra petición, de la que son parte políticos de la oposición y el exprimer ministro John Major, en la que también se busca la anulación de la suspensión parcial del Parlamento. Un tribunal de Belfast tiene otro caso, que incluye la idea de que la marcha abrupta de la UE va contra el acuerdo de paz de 1998.

Ocultación

Lord Doherty rechazó la pasada semana la urgencia de más de 70 diputados para que prohibiese la suspensión del Parlamento inmediatamente después de su anuncio, porque no veía la necesidad de una decisión cuando el caso completo iba a verse esta semana. Adelantó la vista al martes y confirmó su afán de ser diligente al presentar su sentencia en la mañana del miércoles.

Los peticionarios querían una declaración del primer ministro ante notario explicando las razones y circunstancias de su decisión y expresaron su intención de interrogarle en el banquillo de los testigos. Pero Johnson rechazó la solicitud y sus abogados presentaron al tribunal documentos del Ejecutivo para justificar la decisión. Mostrarían que Johnson dio el 15 de agosto visto bueno a la suspensión temporal del Parlamento. Portavoces de su Gobierno y ministros negaron que se estuviese considerando la suspensión 24 horas antes de anunciarse el día 28.