Los jóvenes elevan la presión al ocupar como en 2014 la avenida frente al Gobierno Lunes, 17 junio 2019, 00:07

Al acabar la manifestación, miles de personas volvieron a ocupar anoche la avenida de cinco carriles en cada sentido frente al Gobierno local y el Parlamento, donde el miércoles se vivieron graves enfrentamientos y escenario de la acampada de la 'Revuelta de los Paraguas' en 2014, que duró casi tres meses. «No vamos a movernos de aquí hasta que la ley de extradición sea finalmente retirada y la jefa ejecutiva, Carrie Lam, presente su dimisión», prometía Chris, un auditor de 30 años.

Pero los grupos de jóvenes hongkoneses que, exhaustos, ocupaban la calzada no tenían claro si iban a pasar la noche entera cortando la avenida porque no había un líder que dirigiera la movilización. Para no encender aún más los ánimos, la policía se retiró dentro de los edificios oficiales y los coros cristianos seguían cantando 'Aleluya' sin parar a la luz de las velas.