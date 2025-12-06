Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump. EFE

La hora del depredador

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:53

Comenta

Uno de los escritores que mejor explica el éxito de los llamados 'hombres fuertes' en muchos países del mundo es Giuliano D'Empoli. El autor ... italiano-suizo disecciona con maestría el liderazgo personalista en auge, que hace más perfectas a las dictaduras y debilita a las democracias empujándolas hacia el autoritarismo. En su primera novela, 'El mago del Kremlin', ofreció un análisis apasionante de los entresijos del poder en la corte del zar Vladímir Putin. En su nuevo libro, 'La hora del depredador', comparte intuiciones agudas sobre la convergencia de estilos entre algunos líderes de la revolución tecnológica y los caudillos populistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  8. 8 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La hora del depredador

La hora del depredador