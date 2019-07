Johnson se pone al timón a cien días del 'Brexit' El nuevo líder conservador británico, Boris Johnson, llega a la sede central del partido en Londres. :: toby melville / reuters El nuevo líder de los conservadores promete unir al país y recibirá hoy el encargo de la reina para formar gobierno ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Miércoles, 24 julio 2019, 00:24

Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador de Reino Unido después de batir al ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, por 92.153 votos contra 46.656 entre los afiliados del partido. El exalcalde de Londres y personaje célebre de la vida británica ya había obtenido la mayoría absoluta de votos de los diputados de su grupo parlamentario en el proceso de criba de los candidatos. El nuevo líder pronunció unas breves palabras tras su elección, elogiando efusivamente a su rival, Hunt, «repleto de ideas que ahora le robaré». Elogió también a la primera ministra, Theresa May, y reivindicó la cultura de un Partido Conservador que tiene «el mejor entendimiento de la naturaleza humana». Se comprometió a armonizar los instintos de amistad con Europa y de autogobierno, unir al país y derrotar la laborista Jeremy Corbyn.

Está previsto que Johnson, de 55 años, reciba hoy el encargo de la reina Isabel II de formar un gobierno y de dirigirlo, en sustitución de May, que en un mandato de tres años ha ejercido en las últimas semanas como primera ministra interina, después de que el Parlamento rechazase en tres ocasiones el Acuerdo de Salida negociado con la Unión Europea y también que lo presentara de nuevo a votación.

El relevo a apenas cien días de la salida de la Unión Europea es un momento de ilusión de los partidarios del 'Brexit', que a menudo achacan la compleja situación política británica a que May y ministros destacados de sus gabinetes votaron por la permanencia en el referéndum de 2016. La participación del popular Johnson en la campaña del 'Out' fue un importante factor de su victoria y está ahora comprometido con la marcha de la UE sin acuerdo, si la rápida negociación no tiene éxito.

LA FRASEDonald Trump Presidente de EE UU «Le llaman 'el Trump británico'. Les gusto allí. Eso es lo que necesitan»

May comparecerá hoy a mediodía en la Cámara de los Comunes para someterse a la sesión semanal de preguntas a la primera ministra y, tras su regreso a la residencia oficial de los jefes del Gobierno, en el 10 de Downing Street, partirá hacia el palacio de Buckingham, donde informará a la reina de su renuncia. May aseguró que seguirá como diputada en el inmediato futuro.

Conspiraciones

La falta de un domicilio conocido de Johnson, tras su separación de la madre de sus cuatro hijos reconocidos y la mudanza de su actual pareja, la profesional de la comunicación política Carrie Symonds, después de la delación a los medios por un vecino de una bronca de la pareja, nubla los detalles sobre el siguiente paso del protocolo, la conducción del aspirante en coche oficial para informar a la reina de su confianza en formar gobierno.

No se puede descartar que la oposición y diputados conservadores que no quieren a Johnson como líder intenten obstaculizar su confirmación como primer ministro, mediante una moción de censura antes de que el Parlamento cierre por vacaciones, al terminar la sesión de mañana jueves. El secretario de Estado de Exteriores, Alan Duncan, dimitió el lunes para promover una moción de ese tipo, que fue rechazada por el presidente de la Cámara de los Comunes. También comunicaron ayer su salida del Ejecutivo los ministros de Justicia, David Gauke, y de Desarrollo Internacional, Rory Stewart. Este último fue uno de los rivales de Johnson en la carrera por el liderazgo. El titular de Economía, Philip Hammond, había anticipado su marcha pero ayer selimitó a felicitar al líder.

Si no tienen éxito las conspiraciones para mostrar que el nuevo primer ministro no dispone de la mayoría necesaria para gobernar -la actual entre conservadores y unionistas norirlandeses es de cuatro escaños y aún puede reducirse más en una próxima elección local en Gales-, Johnson iniciará la gobernación con la delicada designación de su Gabinete y la urgente diplomacia del 'Brexit', que se ha comprometido a ejecutar antes del 1 de noviembre.