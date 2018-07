El jefe de la Casa Blanca sugirió a May que denuncie a la UE La primera ministra británica, que calificó el consejo como «brutal», asegura que el mandatario se desdijo poco después AGENCIAS Lunes, 16 julio 2018, 00:11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a la primera ministra británica, Theresa May, que demandara a la Unión Europea (UE) en lugar de negociar los términos del 'brexit', según confesó ayer la propia May en una entrevista en la cadena pública BBC. El jefe de la Casa Blanca contó al término de su reunión con la 'premier' el pasado viernes en Chequers (sureste inglés) que le había dado un «consejo» de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea que May había encontrado demasiado «brutal».

Interrogada por el periodista Andrew Marr sobre qué fue lo que le dijo Trump, la inquilina de Downing Street reveló ayer que le dijo que demandara a la Unión Europea. Sin embargo, también aclaró que durante la reunión Trump había cambiado de parecer y le aconsejó que no abandonara las negociaciones porque si lo hacía estaría «atascada».

May reiteró la «especial relación» que une a Reino Unido y a Estados Unidos tras la visita del mandatario estadounidense, pese al rechazo que su presencia ha causado en el país, con multitudinarias manifestaciones de protesta en diversas ciudades. Asimismo, defendió de nuevo su propuesta sobre el 'brexit', que precipitó la semana pasada la dimisión de dos de sus principales ministros, y evitó pronunciarse sobre qué ocurrirá si Bruselas rechaza el acuerdo.

Además, sentenció que, en su opinión, «que no haya acuerdo es mejor que un mal acuerdo». La primera ministra hizo estas declaraciones el mismo día en que el diario 'Mail on Sunday' publicó un artículo de opinión en el que May advertía de la necesidad de respaldar su plan de salida de la Unión Europea, a riesgo de «terminar sin 'brexit' en absoluto».