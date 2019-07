Irán se aleja del pacto nuclear El ministro de Exteriores anunció ayer que se ha superado el límite de 300 kilos de uranio enriquecido que se acordó en 2015 MIKEL AYESTARAN JERUSALEN. Martes, 2 julio 2019, 00:03

El ministro de Exteriores, Javad Zarif, anunció ayer que Irán «ha superado el límite de los 300 kilos» de hexafluoruro de uranio enriquecido almacenado, con lo que empieza a alejarse del pacto acordado en 2015 con el grupo del 5+1, formado por EE UU, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania. Zarif, padre del acuerdo, adelantó que el próximo paso será superar el grado de enriquecimiento por encima de 3,67%, el porcentaje necesario para fines civiles.

El jefe de la diplomacia iraní no habló de ruptura del pacto sino de aplicación de «nuestro derecho dentro del marco del JCPOA» (acrónimo del acuerdo nuclear internacional), en respuesta a la decisión unilateral de Donald Trump de abandonar el tratado y volver a imponer sanciones. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ratificaron las palabras de Zarif y por primera vez desde 2015 certificaron que los iraníes están fuera de los parámetros acordados ya que acumulan 2,2 kilos más de lo permitido.

Después de sufrir un año de castigos, la república islámica dio un ultimátum a Europa para exigir medidas que le ayudaran a hacer frente a los castigos de Trump. Superado el plazo de dos meses, la Unión Europea presentó el viernes en Viena el mecanismo de Apoyo al Intercambio Comercial (Instex, en sus siglas en inglés), un sistema diseñado para poder mantener las relaciones comerciales con Irán, que fue «un paso adelante, pero insuficiente», como adelantó el viceministro de Exteriores, Abbas Araqchi, tras la cumbre en la capital austriaca. Zarif confirmó la falta de confianza en las medidas propuestas por Bruselas y recordó que «los europeos se comprometieron a garantizar la venta del petróleo de Irán, y no lo hicieron; se comprometieron a garantizar el transporte, que tampoco lo cumplieron, también se comprometieron a garantizar el retorno de los activos iraníes y tampoco lo cumplieron».

Israel pide sanciones

La unilateralidad de EE UU y la impotencia de Europa dejan en el aire el futuro de un pacto que desde 2015 ha garantizado que el programa nuclear iraní tuviera fines puramente civiles. A cambio de esta garantía, certificada por los expertos del OIEA, la república islámica debía beneficiarse del levantamiento de las sanciones internacionales, pero Trump no ha cumplido con el compromiso firmado por su antecesor, Barack Obama. La Casa Blanca, con el respaldo de Arabia Saudí e Israel, exige un pacto más amplio que incluya su programa balístico y el final del apoyo a grupos afines en la región, pero Teherán se remite al texto acordado.

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, recurrió a Twitter para mostrar su «profunda preocupación» por la decisión de Irán y pedirle que «evite dar más pasos que se alejen del pacto». Desde Moscú, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, lamentó el anuncio iraní, pero dijo que «no se debe dramatizar la situación». Fue Israel quien reaccionó de forma más contundente. Benyamin Netanyahu reclamó a Europa «la imposición automática de sanciones» contra la república islámica. El primer ministro, que desde 2015 criticó el que calificaba como «peor acuerdo posible», advirtió que «Israel no permitirá que los iraníes desarrollen armas nucleares».

El canal 'Bloomberg' informó de que las sanciones de Trump fueron una causa directa de que Irán acumulase más de 300 kilos de uranio, pero no solo por decisión política para presionar a Europa, sino porque debido a los castigos impuestos no puede enviarlo al exterior. Los iraníes transportaban por barco a Omán su uranio, pero «la anulación de las exenciones inhabilitó el transporte a la hora de eliminar el exceso de agua pesada y de uranio enriquecido, lo que le forzó a elegir entre violar sus obligaciones o detener el enriquecimiento, como EE UU pretendía». El analista y escritor estadounidense Joe Cirincione, presidente de la Ploughshares Fund, especializada en temas nucleares, no se vio sorprendido por el nuevo panorama que se abre a partir de ahora y señaló en las redes sociales que «Trump violó el acuerdo hace más de un año y lo que ocurre ahora es una respuesta menor de Irán y absolutamente predecible».

Esta decisión de Teherán no ayudará a rebajar la tensión en la zona, después de unas semanas marcadas por los ataques sufridos por seis petroleros en el Golfo de Omán, de los que Washington y Teherán se acusan mutuamente, y del derribo de un dron estadounidense por fuego iraní tras violar el espacio aéreo de la república islámica. La guerra dialéctica se intensifica día a día y el responsable de la comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento de Irán se dirigió a Trump para decirle que «en caso de ataque de EE UU a Irán, Israel será destruido en media hora».