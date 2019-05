La UE insiste en que el Acuerdo de Retirada «no se reabrirá» La Comisión Europea deja claro que no habrá una renegociación del documento para un 'brexit' ordenado pactado ya con May SALVADOR ARROYO CORRESPONSAL BRUSELAS. Sábado, 25 mayo 2019, 00:35

La Unión Europea no va a ceder en lo sustancial. Ni lo ha hecho con Theresa May al otro lado de la mesa en la última etapa de la negociación del 'brexit' ni está dispuesta a ir más allá con otro interlocutor. El 'brexit' tiene dos documentos claves, el Acuerdo de Retirada aprobado el pasado noviembre con la 'premier' británica y rechazado en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes, y la declaración sobre la relación futura, un texto político basado en la voluntad de entendimiento para tejer una estrecha alianza entre el club y el que sería ya un tercer Estado.

El primero de ellos no se va a modificar y solo el segundo está abierto a nuevas consideraciones. El club, que decidió plantearse un 'brexit break' después de retrasar hasta el 31 de octubre la fecha oficial del divorcio, se ha encontrado con la dimisión de May en medio de las elecciones más trascendentales desde 1979 y no quiere desplazar el foco más de lo estrictamente necesario. El jueves, cuando la dimisión se anunciaba como inminente, el portavoz principal de la Comisión Europea, Margarithis Schinas, insistía en que el gran pacto de divorcio (de más de quinientas páginas) no se va a reabrir y que solo la declaración esta sujeta a una «revisión siempre que ésta no revierta el espíritu» del tratado principal.

Schinas, que ha remarcado durante la semana que Bruselas estaba siguiendo el último latigazo de la crisis política británica «de cerca y con paciencia», no hacía más que subrayar lo expresado por su 'jefe', el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en una entrevista a la cadena CNN. La Unión Europea, aseveró el luxemburgués, «está preparada para hablar con el primer ministro del Reino Unido», sea el que sea. Y Juncker también abría la posibilidad de que el proceso llegue a dilatarse más allá de Halloween. «Ya estamos esperando a la siguiente extensión», ironizó.

Las autoridades europeas califican a May como una «mujer con mucho coraje» con la que se «apreciaba trabajar»

Mensaje de firmeza

El mensaje de la firmeza se mantiene. Ayer la Comisión Europea insistió en que «nada va a cambiar» en lo que se refiere a la posición negociadora sobre el 'brexit' (Tratado intocable y declaración susceptible de incorporar añadidos). Al tiempo, se alabó el esfuerzo realizado por la británica para conseguir una salida ordenada.

El presidente de la Comisión Europea, aseguraron desde su equipo, «ha seguido atentamente y sin alegría» la comparecencia de Theresa May, que fue destacada como una «mujer con mucho coraje» con la que «apreciaba trabajar». Pero se remarcó que prevalecerá «el respeto» y la voluntad de llegar a acuerdo en las «relaciones con (el equipo) del próximo primer ministro, sea quien sea».