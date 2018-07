Indignación por el informe sobre la desaparición del vuelo MH370 Las familias rechazan las pesquisas de Malasia, cuyo equipo de expertos admite ser «incapaz de determinar la causa» del misterioso suceso IVIA UGALDE Martes, 31 julio 2018, 00:06

La lectura del informe sobre la desaparición en 2014 del vuelo MH370 de Malaysia Airlines cayó ayer como un jarro de agua fría sobre los familiares de las 239 personas que viajaban en el aparato. Cuatro años después, sigue sin haber respuesta para el que es ya uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación civil. El equipo de investigadores internacionales es «incapaz de determinar la verdadera causa», concluyó el documento de 400 páginas, que enfadó a quienes se habían desplazado al Ministerio de Transportes de Malasia con la esperanza de arrojar luz sobre el paradero de sus seres queridos.

«Esto es una conspiración política», espetó enfurecido Zhang Yongli, cuya hija viajaba en el Boeing-777 que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín. «Solo queremos saber dónde están nuestros familiares», reclamó mientras el responsable de la pesquisa, el malasio Kok Soo Chon, daba la cara en una conferencia de prensa retransmitida en televisión. En la sala, los gestos de contrariedad y de rabia eran más que ostensibles. «Es muy decepcionante y frustrada, no hay nada nuevo», reconocía Intan Maizura Othman, esposa de uno de los pasajeros.

Ante el profundo disgusto, Kok sostuvo que «este no es el informe final». «No hemos encontrado el fuselaje. No hemos encontrado víctimas. ¿Cómo puede ser el informe fina?l», se preguntó el jefe de las pesquisas. Uno de los datos más contundentes y en el que coincidieron todos los expertos es que el avión varió su trayectoria de forma deliberada a los 40 minutos de despegar. «El cambio de rumbo no se debió a anomalías del sistema mecánico. Se hizo de manera manual», aseguró.

«No somos de la opinión de que el piloto sea el responsable, pero tampoco podemos negar que se produjo un cambio de rumbo y que el sistema de comunicaciones se apagó manualmente, intencionadamente o no», indicó Kok. Por eso, el también ex director general del departamento de Aviación Civil de Malasia subrayó que no pueden excluir «la participación de una tercera parte». La afirmación volvió a alimentar teorías de todo tipo, que van desde un secuestro hasta un ataque terrorista.

Zhang Yongli está convencido de que su hija y el resto de pasajeros -153 de los cuales eran chinos- «deben estar retenidos». Otros, menos optimistas, apoyaban la hipótesis oficial del siniestro al saberse que los análisis han confirmado que tres fragmentos encontrados en playas de Reunión, Mauricio y la isla Pemba (Zanzíbar) pertenecen al aparato y otras siete piezas lo son «casi con seguridad». De lo que no se tiene noticia es de la caja negra. Su búsqueda se suspendió en enero de 2017 tras peinar 120.000 kilómetros cuadrados en el océano Índico.

Kok apuntó que los investigadores han analizado el historial del piloto, Zaharie Ahmad Shá, y del primer oficial de vuelo y ambos tenían un estado de salud mental y de entrenamiento «correctos y satisfactorios». También se ha comprobado el historial de todos los pasajeros y no se ha extraído ningún indicio sospechoso. En cualquier caso, entre las sugerencias del informe está ampliar la información sobre las condiciones psicológicas del piloto y la tripulación y un mayor control de tráfico aéreo. La última comunicación que se tiene del avión fue el mensaje de despedida del piloto al abandonar el espacio aéreo malasio. En esa línea, las pesquisas señalan errores del centro de control ya que solo realizaron dos intentos de llamadas telefónicas al avión, y con cuatro o cinco horas de diferencia.