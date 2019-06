Incidente en la Embajada en vísperas de la llegada de Trump El vehículo, empotrado en el portón de la sede diplomática. :: afp Miércoles, 26 junio 2019, 00:03

Un hombre de 40 años fue detenido ayer tras estrellar su vehículo contra la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en Corea del Sur. Segun medios locales, el siniestro del transporte, que llevaba 28 recipientes de gas en el maletero, destruyó parcialmente con el impacto la puerta del complejo. El choque, en el que los productos inflamables no explotaron, no superó la puerta ni provocó heridos. El responsable del incidente, todavía sin identificar, fue llevado a la comisaría de policía donde se le trató de interrogar. Sin embargo, según informaron los uniformados coreanos, no se consiguieron más que farfulleos incoherentes por su parte al preguntarle sobre sus motivaciones.

Tras dar negativo en un test de alcolohemia, la policía anunció que continuará avanzando en la investigación con una orden de registro mientras destacaba la posibilidad de una enfermedad mental. El suceso ocurre unos días antes de la visita de Donald Trump al país para la cumbre del G-20, que tambien podrá incluir un viaje a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas.