May habla de extender el 'Brexit' «apenas unos meses» y solo como última opción

La resaca de la ante-antepenúltima noche del 'Brexit' (habrá unas cuantas más, seguro) la vivieron de distinta manera los líderes europeos. Mientras ayer lo más comentado era la relajada imagen que protagonizaron el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; y el primer ministro belga, Charles Michel, con unas cañas en la emblemática Grand-Place; Theresa May tenía que lidiar con el efecto rebote desde Londres de lo que planteó a sus colegas en esa reunión a puerta cerrada de apenas quince minutos.

Más bien, lo que trascendió. Porque la británica se había marchado sin pronunciar una palabra. Así que minutos antes de participar ayer en la cumbre centrada en la inmigración, se paró y reconoció que, efectivamente, Reino Unido y la UE estudian extender el periodo de transición como fórmula para evitar la frontera dura en Irlanda, pero no hasta la Nochevieja de 2021 (un año más) sino durante «unos meses. Sería solo una cuestión de meses», subrayó. Teniendo en cuenta que sus críticos 'mataron' la idea nada más conocerla, incidió en que no confiaba en que tuviera que hacerla efectiva. Implica obligaciones, incluso económicas, pero no derechos en la UE. La escisión se activa el 29 de marzo. «No se tendría que aplicar porque trabajamos para tener un acuerdo de futuro», dijo.

Ya en la gran sala de reuniones del Edificio Europa, la señal de televisión institucional captó a la 'premier' entrando con Pedro Sánchez. El presidente, según explicaron fuentes de La Moncloa, bajó conversando con ella en el ascensor. Unos minutos de 'bilateral' en los que, según aseguraría posteriormente Sánchez, «nos hemos instado a llegar a acuerdos» en el 'asunto Gibraltar'. «Ya hay acuerdo sobre el protocolo (general) por lo que Gibraltar no va ser un obstáculo para el 'Brexit'».

Pero quedan pendientes de solventar aspectos relacionados con la futura relación entre Londres y Madrid, que tendrán que esclarecerse a un nivel de negociación bilateral como es el caso de medio ambiente, control de fronteras, contrabando o derechos de los trabajadores. Entre ellos no está el aeropuerto. Un tema espinoso.