El Gobierno de Maduro descarta elevar la tensión del conflicto diplomático El canciller venezolano, Jorge Arreaza, asegura que no habrá represalias y el embajador en Madrid dice que su país «no invade embajadas» R. C. MADRID. Sábado, 4 mayo 2019, 00:02

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, descartó medidas diplomáticas contra España por la acogida a Leopoldo López y su familia en la residencia del embajador en Caracas, Jesús Silva, aunque aseguró que había trasladado su malestar por la rueda de prensa que el opositor ofreció desde la legación diplomática. El canciller venezolano se reunió con Silva para abordar la situación y durante el encuentro le trasladó que era «inaceptable» que Leopoldo López ofreciera una rueda de prensa desde la Embajada. «Le pedí que evitara que un conspirador de marca mayor como Leopoldo López utilizara la residencia del embajador para llamar a golpes de Estado y para promover violencia en Venezuela», concretó Arreaza.

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, aseguró por su parte que la justicia de su país está «reclamando» la entrega de López tras haberle revocado la pena de arresto domiciliario que cumplía debido a la «vulneración de las condiciones», por abandonar su casa y realizar declaraciones políticas. Preguntado por si España no accede a entregarlo, respondió que la diplomacia venezolana es «de paz». «Nosotros no somos amenaza para nadie (...) Nosotros no invadimos embajadas», subrayó el diplomático. Por el contrario, lo que en este momento procede es «la comunicación de Estado a Estado, Gobierno a Gobierno», precisó, y «esperar el desarrollo de los acontecimientos» sin precipitarse. «Es un momento de reflexionar -planteó-. No puede dejarse meter en una trampa el Gobierno español».